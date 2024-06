Sandboxcms, la nuova piattaforma creare siti web

24 Giugno 2024

(Adnkronos) – 24 giugno 2024. Alejandro Sanchez e Andres Ortuño sono Cofounder di un’agenzia di consulenza informatica, FranticApe il suo nome, che aiuta le imprese a facilitare il proprio lavoro quotidiano lavorando, in particolare, nella realizzazione o nel miglioramento di siti web: “Studiamo a fondo -spiega- le esigenze della clientela e offriamo soluzioni personalizzate che consentano di rendere la vita più semplice e di aumentare la produttività. Diventiamo insomma dei veri e propri partner che, in maniera assolutamente riservata, affiancano gli imprenditori e il loro staff per poi raggiungere gli obiettivi prefissati. In alcuni casi, dal 2015 a oggi, abbiamo anche messo a punto, rispondendo alle esigenze del cliente, nuovi sistemi che abbiamo sviluppato e, in alcuni casi, commercializzato”.

Il lavoro di Sanchez e dei suoi soci del resto è quello di essere anche in grado di affrontare nuove sfide: “L’ultima in ordine di tempo -sottolinea- è nata da un’esigenza della nostra azienda. Un’esigenza che ha portato alla nascita di un nuovo sistema, che si chiama SandboxCMS e che ha un mercato gigantesco. Sono solo tre i nostri competitors nel mondo su questa particolare branca dell’informatica, ma il nostro prodotto ha dei requisiti in più perché è applicabili su varie piattaforme e non solo su WordPress. Un prodotto che abbiamo sviluppato e che ora vogliamo commercializzare. Ne siamo orgogliosi e crediamo che il mercato risponderà in maniera del tutto positiva”.

Studiare nuovi strumenti e nuovi software è dunque il mantra di Sanchez: “Ma noi -spiega- amiamo lavorare sulla qualità più che sulla quantità. Per questo motivo, preferiamo interagire con aziende medie e grandi perché, sembrerà strano ma è così, sono quelle che ci ascoltano maggiormente. Di noi apprezzano soprattutto la trasparenza nel consigliare la soluzione giusta ma anche e soprattutto nell’illustrare i pro e i contro di una determinata scelta. Proponiamo interventi di tipo sartoriale e non tutto vale per tutti. E a noi piace essere schietti, a costo di perdere anche dei profitti. Non sempre va bene quello che a noi piace, ma viceversa bisogna ragionare sul target di riferimento. Su questo, abbiamo acquisito ormai un’ottima capacità”.

