Sanità. Pro Vita Famiglia: Guida Lgbt choc dell’Istituto Superiore di Sanità contro donne e bambini. Nuovo presidente la ritiri

Settembre 18, 2023

(Adnkronos) – Roma, 18 settembre 2023 «L’Osservatorio Nazionale di medicina di genere, nato per salvare la pelle delle donne, ancora una volta tenta ideologicamente di cancellarle. La medicina di genere nasce infatti per implementare e diffondere nuovi protocolli di cura per le donne, visto che uomini e donne, proprio per le loro differenze, anche biologiche, reagiscono a patologie e terapie in maniera diversa e visto che sono ancora troppi i protocolli standardizzati sugli uomini. E invece l’Osservatorio in Italia che fa? Pubblicaun manuale Lgbtq+ in salsa gender dove chiede a tutti i professionisti della salute di fingere l’inesistenza clinica proprio di quelle differenze, tra maschile e femminile, che dovrebbe promuovere. Ancor più grave ciò che è riservato ai minori: spingerli tra le braccia di associazioni Lgbtq+, cioè associazioni ideologiche che hanno fatto di questa negazione una bandiera politica. Forse dobbiamo pensare che all’Istituto Superiore di Sanità siano sfuggite le evidenze scientifiche sui rischi e i danni a cui vanno incontro i bambini e i giovani con la transizione di genere? I Paesi che hanno sperimentato questi protocolli ideologici, ormai da anni, li stanno infatti abbandonando a causa dei numerosi ragazzi e ragazze che da adulti decidono di “tornare indietro”, rimanendo però segnati da numerose ferite (fisiche e psicologiche), alcune delle quali indelebili, con cui la loro vita sarà segnata e a volte rovinata per sempre. Il presidente in scadenza dell’ISS Silvio Brusaferro ha lasciato “in eredità” un manuale ideologico vergognoso che mette a rischio la salute delle donne e dei bambini, oltre che impone a medici e infermieri un comportamento ideologico in contrasto con la loro vocazione. Il nuovo presidente in corso di nomina dell’ISS, Rocco Bellantone, ritiri immediatamente il documento». Così Maria RacheleRuiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia onlus.

