Sanremo 2025 – Irama, Gabbani, Rose Villain e Cristicchi sognano un Festival da underdog. Tony Effe e Fedez? È un testa a testa continuo su Sisal.it

20 Dicembre 2024

– Roma, 20 dicembre 2024 – I riflettori di Sanremo sono già puntati sui favoriti alla vittoria finale con un terzetto formato da Giorgia, Elodie e Olly che, secondo gli esperti Sisal, sono gli artisti da battere. Ma attenzione perché c’è chi sogna di ribaltare il pronostico. Chi saranno gli underdog della 75esima edizione del Festival?

Irama torna sul palco dell’Ariston per la sesta volta, consolidando il suo stretto legame con la kermesse. Dopo la sua partecipazione dello scorso anno, e quella indimenticabile del 2021 con “Ovunque sarai”, il cantante, il cui trionfo è dato a 9,00, si prepara ancora una volta a sorprendere pubblico e critica. Parte un gradino sotto, Rocco Hunt, vincitore di Sanremo Giovani nel 2014 con la hit “Nu juorno buono”, si presenta al Festival con la consapevolezza di chi ha già conquistato un trionfo. Con il suo rap neomelodico e la sua energia potrebbe essere lui la sorpresa? Il suo trionfo si gioca a 12.

Francesco Gabbani è ormai un protagonista consolidato nella città dei fiori: dopo aver vinto Sanremo Giovani con “Amen”, trionfato tra i Big con “Occidentali’s Karma” e sfiorato la vittoria con la ballata “Viceversa” nel 2020,il cantautore toscano va a caccia del terzo successo complessivo, un’impresa che pagherebbe 16 volte la posta. Appaiata in quota a Gabbani c’è Francesca Michielin che alla sua terza partecipazione, seconda sia nel 2016 che nel 2021, in coppia con Fedez, cerca finalmente di salire l’ultimo, e più importante, gradino del podio.

Attenzione poi a Rose Villain di nuovo Sanremo dopo il suo debutto dello scorso anno con “CLICK BOOM!”. La sua vittoria, offerta a 20,00 potrebbe rivelarsi una profezia vincente? Chissà…. Insieme all’artista milanese, si trovano Tony Effe e Fedez: il testa a testa tra i due artisti continua e l’equilibrio regna sovrano in questa sfida dentro e fuori il palco.

Simone Cristicchi, offerto a 33, prova a bissare il successo del 2007 quando, con il brano “Ti regalerò una rosa”, impose la sua legge a Sanremo. Con la capacità di emozionare e raccontare storie attraverso testi profondi e significativi, Cristicchi è un artista molto amato dal pubblico. Nonostante sia passato diverso tempo, il suo ritorno potrebbe riservare sorprese.

Mancano 53 giorni all’inizio del Festival, ma l’attesa è già alle stelle e dopo aver scoperto i titoli delle canzoni e i finalisti delle Nuove Proposte non ci resta che aspettare per vedere chi alzerà il trofeo nella città dei fiori.

