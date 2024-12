Sanremo – È il Festival delle sfide: da Marcella Bella e Massimo Ranieri a Giorgia contro Achille Lauro. Tony Effe e Fedez? Duello alla pari su Sisal.it

6 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 6 dicembre 2024 – Sciolta la riserva sui nomi che parteciperanno alla 75°edizione del Festival di Sanremo, adesso le luci si accendono sulle sfide tra i protagonisti della kermesse musicale. Numerosi saranno i confronti attesi tra grandi big, artisti della scena attuale e nuove promesse. Partiamo da due icone italiane come Marcella Bella e Massimo Ranieri.

I due artisti hanno preso parte rispettivamente a 15 edizioni complessive del Festival e continuano a essere protagonisti della scena musicale nazionale. Gli esperti Sisal vedono nel loro testa a testa Ranieri favoritissimo a 1,20 con la Bella che lo insegue a 3,75. La cantante siciliana non ha mai portato a casa la vittoria mentre l’artista napoletano è invece ancora ricordato per il suo trionfo nel 1988: “Perdere l’amore” è un brano diventato un vero e proprio cult.

Anche l’indie italiano si confronterà sul palco dell’Ariston con due nomi molto in hype: Brunori Sas, esordiente a Sanremo, e Willie Peyote. Il cantautorato introspettivo di Brunori Sas duellerà con l’ironia pungente di Willie Peyote in un confronto che vede favorito il primo a 1,70 rispetto all’1,95 con cui è offerto il rapper torinese. Il cantautore calabrese ha già vinto la Targa Tenco 2020 e punta a sorprendere in questo suo esordio sanremese.

Altissimo l’interesse tra due dei volti più iconici dell’ultima edizione di X Factor: Giorgia e Achille Lauro. La cantante capitolina, già favoritissima per la vittoria finale, si conferma anche nella sfida con l’artista nativo di Verona ma romano d’adozione. Il loro testa a testa su Sisal.it è infatti offerto a 1,75 in favore di Giorgia con Achille Lauro in quota a 1,90. Attenzione però, mai sottovalutare l’avversario e soprattutto i suoi cambi di scena uniti alla sua capacità di fare spettacolo!

Lo scontro tra Fedez e Tony Effe? Resta “stabile” in pari quota 1,83. È solo calma apparente? Tutto è ancora da vedere…

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044