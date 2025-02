Sanremo. Pro Vita Famiglia consegna 22.000 firme alla RAI: “Evitare blasfemia e propaganda politica con canone italiani”

10 Febbraio 2025

(Adnkronos)10 febbraio 2025. – Il Presidente di Pro Vita & Famiglia Antonio Brandi ha consegnato questa mattina presso gli uffici della RAI a Roma le oltre 22.000 firme raccolte con una petizione popolare per chiedere all’Ad della Rai Roberto Sergio e al Direttore Artistico Carlo Conti di garantire che la 75a edizione del Festival di Sanremo, che inizierà domani 11 febbraio, non sia usata come in passato per veicolare contenuti blasfemi o irrispettosi del sentimento religioso dei cittadini o propaganda politica radicale su temi come l’aborto o l’ideologia gender. «Strumentalizzare il Festival di Sanremo a fini politici e ideologici – afferma Brandi – significa abusare del canone che milioni di italiani sono costretti a pagare per trasformare un programma di intrattenimento popolare in un mezzo di propaganda di regime».

