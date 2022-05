Sant’Anna 1984: i consigli ai più anziani per combattere il grande caldo

Maggio 31, 2022

(Adnkronos) – Roma, 31 maggio 2022 – Le alte temperature che nelle scorse settimane sono già arrivate prematuramente in quasi tutta Italia, e che inoltrandosi nella bella stagione aumenteranno ancor di più, possono essere piacevoli quando si è in vacanza, ma possono causare disagi e problemi, soprattutto alle persone più anziane.

Sant’Anna 1984, Cooperativa Sociale specializzata nell’assistenza domiciliare di anziani e malati, attiva a Roma e a Milano, ha stilato un elenco di consigli da seguire per limitare talidisagi, contrastando il caldo. Azioni semplici, ma che non tutti sempre conoscono o seguono, e che anche gli operatori di Sant’Anna 1984 mettono in pratica con i propri assistiti.

1. Preferire la ventilazione naturale all’aria condizionata, creando una corrente, che però non deve mai essere troppo forte, sfruttando le finestre e le porte di casa.

2. Bere un bicchiere d’acqua ogni ora, in modo da arrivare a 2 litri d’acqua al giorno. A volte bere può non risultare semplice, soprattutto quando non si ha molta sete, ma diluendo in questo modo la quantità d’acqua che è consigliabile bere ogni giorno, diventa più facile.

3. Favorire alimenti freschi, quindi frutta e verdura, che d’estate è facile trovare in grande quantità e, soprattutto, varietà. Via libera dunque a tante insalate e macedonie fresche!

4. Vestire in modo leggero, con abiti realizzati in materiali naturali come il cotone o le nuove fibre, evitando i composti come poliestere e nylon, che aumentano il caldo percepito.

5. Usare scarpe aperte e traspiranti: i piedi sono il termometro del corpo e grazie a loro è possibile stabilire la giusta temperatura corporea.

6. Quando si esce, portare sempre una borraccia con sé e indossare un cappellino per evitare insolazioni.

7. Evitare bagni o docce fredde e favorire bagni e docce tiepide, perché ristabiliscono la temperatura e donano sollievo.

8. Per combattere il gonfiore ai piedi causato dal caldo estivo, immergerli in una bacinella con acqua tiepida, sale grosso e bicarbonato.

9. Non esagerare con il caffè, anzi se possibile favorire ginseng e guaranà.

10. Prima di andare al letto spalancare le finestre, per arieggiare la stanza.

11. Per la notte, indossare pigiami leggeri in fibre naturali e portare con sé una borsa dell’acqua calda, riempita però con acqua fredda.

12. Durante le giornate più calde, tenere le tapparelle abbassate per mantenere il più possibile la casa fresca.

Sant’Anna 1984 è una Cooperativa che crede nel sistema di relazioni che sono fondamentali per il benessere dell’anziano e che contribuiscono al mantenimento della migliore qualità di vita possibile; l’obiettivo è garantire a chi desidera tornare o restare a casa un percorso di accompagnamento nella propria dimensione di vita.

Presidente di Sant’Anna 1984 è Kristina Tatenko, giovane imprenditrice russa, classe 1984, appassionata di sociale e di psicologia. Kristina, figlia di un’operatrice sociale, ha sviluppato una grande sensibilità sul tema che le ha permesso con grande impegno di costruire un ambiente di lavoro professionale e stimolante per dipendenti e collaboratori.

Per informazioni Sant’Anna 1984:

https://www.santanna1984.it