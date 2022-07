Sant’Anna 1984 investe sulla formazione degli operatori di assistenza domiciliare

Luglio 1, 2022

(Adnkronos) – Roma, 1 Luglio 2022 – Sant’Anna 1984, Cooperativa Sociale specializzata nell’assistenza domiciliare a persona anziane o malate, attiva a Milano e a Roma, punta molto sul ruolo della formazione dei propri operatori per essere in grado di fornire servizi di alto livello ai propri assistiti.

Come sottolinea Kristina Tatenko, Presidente e cofondatrice di Sant’Anna 1984 insieme a Ottavio Alvarez, Direttore Strategico della Cooperativa, negli ultimi anni la richiesta assistenziale è aumentata sempre più e di conseguenza i team di Sant’Anna 1984 si ampliano costantemente. La Cooperativa offre corsi di formazione più avanzati per chi ha già svolto questa professione, e ha quindi già una preparazione sia teorica che pratica, ma anche corsi per chi si avvicina per la prima volta all’assistenza domiciliare. Si tratta di un investimento importante, quindi è interesse di Sant’Anna 1984 che le persone che seguono tale percorso formativo vengano poi inseriti nei team della Cooperativa (e nel 90% dei casi questo succede), ma anche qualora ciò non accada, Sant’Anna 1984 è comunque soddisfatta di aver dato un’opportunità di sbocco professionale a chi non ha lavoro e di aver preparato operatori in grado di svolgere la loro professione al meglio, anche autonomamente.

Prima di iniziare a lavorare per la cooperativa, gli aspiranti operatori sanitari hanno accesso gratuito a un periodo di formazione di 6 mesi, che può essere ulteriormente prolungato se necessario. Oltre alle mansioni più tecniche legate a tale professione (ad esempio la movimentazione delle persone con problemi motori, la misurazione della pressione, ecc.), il percorso formativo affronta anche gli aspetti umani di un lavoro così delicato, preparando gli operatori ad affrontare con calma, pazienza e gentilezza qualsiasi situazione dovesse capitare loro durante lo svolgimento della propria attività.

La formazione prevede anche una parte pratica, fondamentale in questa professione, attraverso un inserimento graduale degli operatori, affiancati da un tutor, all’interno della famiglia del loro futuro assistito. In questo modo, l’ultima parte del percorso formativo viene personalizzata caso per caso, in base alle specifiche esigenze dell’anziano o del malato e della loro famiglia. In tutto il periodo di formazione i praticanti sono coperti da un’assicurazione, a carico di Sant’Anna 1984, il che permette di poter fare gli affiancamenti in famiglia in totale sicurezza e serenità.

Infine, gli operatori vengono formati su quelle che sono le pratiche adottate in Sant’Anna 1984 a livello di reportistica, ad esempio su come compilare il diario giornaliero relativo al loro assistito o sulle informazioni che devono trasferire al loro responsabile o tutor. Infatti, le famiglie assistite da Sant’Anna 1984 ricevono resoconti giornalieri sui propri cari e sulle attività svolte.

Come già evidenziato, si tratta di un investimento importante in termini di tempo, risorse e anche dal punto di vista economico, ma è l’unico modo per garantire alle famiglie i livelli di servizio di Sant’Anna 1984 e per essere sicuri che la persona che si sta formando sia conforme agli standard qualitativi della Cooperativa e poterla quindi assumere a tempo indeterminato in tutta serenità.

* * *

Sant’Anna 1984 è una Cooperativa che crede nel sistema di relazioni che sono fondamentali per il benessere dell’anziano e che contribuiscono al mantenimento della migliore qualità di vita possibile; l’obiettivo è garantire a chi desidera tornare o restare a casa un percorso di accompagnamento nella propria dimensione di vita.

Presidente di Sant’Anna 1984 è Kristina Tatenko, giovane imprenditrice russa, classe 1984, appassionata di sociale e di psicologia. Kristina, figlia di un’operatrice sociale, ha sviluppato una grande sensibilità sul tema che le ha permesso con grande impegno di costruire un ambiente di lavoro professionale e stimolante per dipendenti e collaboratori.

Per informazioni Sant’Anna 1984:

https://www.santanna1984.it