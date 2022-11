Santo Verduci il Re delle sigle TV pubblica un nuovo album: Contactoons 6 le sigle originali dei cartoni animati.

Novembre 29, 2022

(Milano, 29 novembre 2022) – Dal 29 Novembre è disponibile in versione CD da collezione, all’interno della confezione il gioco della trasmissione televisiva.

Milano, 29 novembre 2022 – Santo Verduci, famoso cantautore e doppiatore, arriva nei negozi di dischi e digital store con il nuovo album: Contactoons 6 la raccolta ufficiale che racchiude 16 sigle originali dei cartoni animati più amate dal pubblico in onda su Contactoons, la trasmissione televisiva per ragazzi.

Santo Verduci, il beniamino dei bambini, da dodici anni è il presentatore della trasmissione televisiva omonima e grazie ad una grande astronave attraversa tutto l’Universo alla ricerca di curiosità e notizie dal mondo della musica, dei cartoni animati, della moda, dello sport e dei videogame. Ogni giorno all’interno del format televisivo vengono proposte serie di cartoni animati, anime e film d’animazione.

La voce di Santo Verduci è nota per aver doppiato: Kimba il leone bianco, Lotor in Voltron, Galvatron in Transformers 2010 e tanti altri personaggi in svariate serie tv e cartoni animati.

Oltre a prestare la sua voce , Santo Verduci ha diretto il doppiaggio italiano, di film e serie tv come: The Holly Kane Experiment, The Huntress, Ouija House, Kimba, i coraggiosi cambiano il futuro, Sugar!, La Promesa; curandone la distribuzione e l’edizione italiana con la sua azienda Sanver Production LTD.

Tra le tante sigle famose ricordiamo: Il mio amico Denver, La signora Minù, Voltron, Star Blazers, Pepero, il ragazzo delle Ande, Pokémon play and go, Transformers.

Amazon Prime Video, Chili, Rakuten, Youtube, Rai San Marino TV e Universe la syndication televisiva in onda sul digitale terrestre, sono le realtà editoriali che trasmettono le sigle del nuovo album.

All’interno della compilation in versione CD è presente il gioco da tavolo corredato da pedine che ritraggono gli eroi della TV.

Contactoons 6 contiene le seguenti sigle:

1 Kimba

2 Bajrangi, un magico amico!

3 Jumbo

4 Unico nell’isola della magia

5 Starla e le gemme magiche

6 Extreme Dinosaurs

7 Legend of the Dragon

8 Motu e Patlu

9 Gigì, la principessa dei sogni

10 Super Geek Heroes

11 Sei forte Ninja Boy!

12 Moon Mask Rider, il cavaliere della Luna

13 Super Kid, piccolo grande eroe

14 La signora Minù

15 Kaleido Star, tra magia e realtà

16 Le fantastiche avventure di Unico

