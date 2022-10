Sara Arena: “Con Spadù portiamo l’eccellenza del pesce spada in un panino gourmet”

Ottobre 11, 2022

(Adnkronos) – Il nuovo locale fishfood Spadù di San Benedetto del Tronto esalta prodotti di eccellenza, offrendo panini gourmet e secondi piatti a base di pesce spada. Un format imprenditoriale vincente e replicabile in altre realtà.

San Benedetto del Tronto, 11 ottobre 2022. Il principe del mare Mediterraneo, il pesce spada, è arrivato nel centro storico di San Benedetto del Tronto con un format esclusivo. In via Bezzecca, una traversa del corso principale, si può gustare nell’innovativo locale “Spadù – Pane e Spada”, aperto dopo un progetto imprenditoriale lungo tre anni. Il nuovo concept di questo “refined street food” parte dal locale moderno e dal design raffinato, fatto di materiali delle antiche pescherie (il legno, il marmo ed il ferro), fino al menù conciso e supervisionato da un nutrizionista dell’Università di Camerino. Qui è possibile gustare un pranzo veloce, una cena diversa, un aperitivo o un informale pasto di strada con panini gourmet e secondi piatti, rigorosamente a base di pesce spada. Il format Spadù ha un carattere fortemente esclusivo ed è pronto ad espandersi da San Benedetto del Tronto in altre località d’Italia con un progetto di franchising su cui si sta già lavorando.

“L’idea di Spadù nasce dalla Calabria, la mia terra di origine – spiega Sara Arena, titolare del locale – dove vendono il pesce spada in tanti piccoli locali lungo le strade di Scilla. Abbiamo così deciso di trasferire lo stesso gusto e la stessa atmosfera in un locale tutto nostro a San Benedetto del Tronto, per offrire un pasto adatto ad ogni momento. Curiamo quotidianamente la scelta di ogni ingrediente, tutti freschi e di alta qualità. Partiamo dal pesce spada morbido, profumato e gustoso, proveniente solo da pesca sostenibile e senza processi di surgelazione. Diventa un gustoso trancio nel nostro panino croccante, una ciabatta di farina semi integrale marchigiana che è prodotta esclusivamente per Spadù da un forno rinomato. Anche la morbida focaccina che tanto apprezzano i bambini è fatta con la stessa farina. Usiamo poi l’olio extra vergine Provenzale, una delle cultivar più pregiate al mondo ed estratto da un solo tipo di ulivo pugliese, ottenuto dalla spremitura di olive raccolte in una settimana specifica dell’anno. Per accompagnare i nostri panini e secondi piatti, infine, utilizziamo verdure ed ortaggi rigorosamente locali, non trattati e da filiera controllata, che verifichiamo personalmente ogni mattina”.

Chi varca la soglia di Spadù non gusta solo un piatto, ma vive un’esperienza unica e completa sotto più aspetti, dall’accoglienza ai prodotti esclusivi fino ai servizi che comprendono l’asporto e il delivery sia casa che, d’estate, in spiaggia sotto l’ombrellone. “Con Spadù abbiamo messo insieme la bontà dei prodotti italiani, l’ospitalità, la creatività e il nostro stile di vita – sottolinea Sara Arena -. Il menu propone panini gourmet con trancio di pesce spada cotto in modo particolare e diversi secondi piatti dedicati sempre al prodotto principale del locale: involtini di pesce spada da una ricetta messinese rivisitata, parmigiana di pesce spada con melanzane no fritte ma cotte al forno, trancio di pesce spada alla piastra con patate al forno e arrosticini di pesce spada. Nel menu non possono mancare i dolci: il tiramisù con un mascarpone prodotto da un’azienda che alleva mucche che producono il latte per il parmigiano reggiano dell’Emilia Romagna e un cannolo siciliano esclusivo con cialda croccante e fragrante proveniente da Messina, gustoso ripieno di ricotta che arriva da Palermo e granella di pistacchio verde di Bronte DOP certificato, fornito da un’azienda bio che lo raccoglie a mano e lo essicca al sole dell’Etna”.

Spadù è anche un marchio attento alla salvaguardia dell’ambiente: tutto il packaging è plastic free, compresa la linea pensata per i bambini. “Per invogliarli al pesce abbiamo ideato un simpatico box colorato a forma di pesce che accudisce ‘Spadino’, il panino elaborato sui loro gusti e che sta piacendo molto, per la gioia dei genitori”, conclude Sara Arena. Spadù è un format decisamente esclusivo ed ha tutte le carte in regola per avere il successo che merita in altre città d’Italia.

CONTATTI: https://www.spadu.it/