Scadenza Bollo: easypol e i pagamenti in 37 secondi

(Adnkronos) – Milano, 2 Febbraio 2024 – L’inizio dell’anno come sempre coincide con alcune spese da affrontare per gli utenti, tra le quali quelle relative all’utilizzo e al possesso dell’auto risultano essere le maggiori fonti di preoccupazione, alla luce del rischio di multe che possono emergere qualora non fossero state estinte entro i termini prestabiliti.

Tra queste non possiamo non citare la ben nota tassa automobilistica, più comunemente conosciuta come Bollo Auto, che vede nei mesi di gennaio e febbraio scadenze annuali e che deve essere necessariamente pagata onde evitare una sanzione amministrativa che può arrivare anche a un 30% di maggiorazione rispetto all’importo non versato.

Ma oltre al pagamento da effettuare non oltre il mese di scadenza, al bollo auto, così come riguardo le altre spettanze associate ai veicoli, sono collegate tutta una serie di preoccupazioni e ansie riguardanti le lunghe code e attese agli sportelli preposti e la paura di non aver corrisposto quanto effettivamente dovuto e di non aver rispettato la data per il versamento.

A correre in aiuto dei possessori di veicoli in quello che può essere definito a tutti gli effetti un percorso a ostacoli, ci ha pensato easypol, società leader del settore dei pagamenti digitali, che tramite la sua app offre una funzionalità unica nel suo genere, che permette di pagare il bollo auto online in soli 37 secondi: facendo risparmiare agli utenti la loro risorsa più preziosa il tempo.Vediamo come funziona.

Comprendendo pienamente le esigenze e le difficoltà burocratiche degli utenti in merito al pagamento del bollo auto, easypol ha lanciato da tempo uno strumento molto efficace e intuitivo collegato al sistema PagoPA per saldare la tassa automobilistica per la propria auto, moto e per ogni altro tipo di veicolo soggetto a tassazione, attraverso la propria app utilizzabile comodamente tramite smartphone, tablet o pc, senza bisogno di registrazione o SPID.

Farlo è semplicissimo: entrando nel sito dell’azienda nella sezione dedicata al bollo, basta inserire la targa del proprio veicolo e procedere al pagamento con carta di credito o di debito, risolvendo la pratica al tempo record di 37 secondi, in totale sicurezza e trasparenza grazie alla partnership strategica con Nexi e il suo sistema 3D Secure. Ma non solo.

Tra i servizi più apprezzati e che facilitano enormemente la vita del guidatore, c’è sicuramente il Garage digitale, un ambiente virtuale nel quale poter registrare, o meglio “parcheggiare” i propri veicoli e tenere traccia dei versamenti effettuati e da effettuare, grazie anche ai promemoria automatici che aiutano a evitare ritardi esanzioni. È possibile anche categorizzare le spese per gruppi e consultare in ogni momento la propria situazione, non solo relativamente al bollo ACI ma anche per tutti gli altri pagamenti collegati alle tasse automobilistiche. Questa è una funzionalità che di recente è stata aggiornata con nuove caratteristiche che permettono di avere una panoramica completa circa i dati del proprio veicolo, le scadenze e lo storico dell’assicurazione, avendo tutto a portata di click in modo veloce, intuitivo e perfettamente organizzato.

Easypol, oltre ai pagamenti online istantanei per l’auto o la moto, rappresenta anche una soluzione innovativa e pratica per portare a termine i versamenti verso la Pubblica Amministrazione, come tasse, utenze e multe di varia natura da un’unica app, sempre in modo facile, veloce e sicuro, accedendo alla piattaforma e inquadrando il QR Code presente sull’avviso PagoPA, per procedere al pagamento.

Pur rappresentando il core business dell’azienda, i pagamenti online costituiscono solo una parte delle funzionalità offerte da easypol. La piattaforma infatti si configura anche come un alleato affidabile e professionale per la gestione delle proprie finanze e del proprio patrimonio attraverso il servizio di banking collegabile alla carta di credito e al conto corrente personale, che permette di avere un controllo semplice, rapido e sicuro di ogni movimento. Grazie a una veste grafica moderna e intuitiva e a un livello di fruibilità e accessibilità massimo, l’utente può avere una panoramica completa della propria situazione economica, verificando i propri flussi finanziari, visualizzando i grafici di spesa, categorizzando le spese e gestendo al meglio le spese ricorrenti.

Parallelamente, l’azienda offre ai propri utenti anche lo strumento business per le imprese, con il quale poter migliorare le performance aziendali, automatizzare i flussi di cassa grazie alla sincronizzazione automatica e alla riconciliazione delle fatture, ottimizzare i processi e impostare strategie future, potendo anche gestire e monitorare efficacemente la tesoreria mediante l’utilizzo di grafici e statistiche di facile lettura, tutto consultabile in una dashboard personale, evitando così l’uso di fogli excel e il rischio di errore umano o di calcolo.

