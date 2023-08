Scam 101: Kaspersky scopre un aumento delle truffe in vista del Back-to-School

Agosto 30, 2023

(Milano, 30 agosto 2023) – Milano, 30 agosto 2023 – Mentre gli studenti di tutto il mondo si preparano per l’imminente rientro a scuola, il team di esperti di cybersecurity Kaspersky ha scoperto un aumento allarmante delle attività fraudolente. Sfruttando la frenesia che caratterizza i preparativi e gli acquisti per il nuovo anno scolastico, i criminali informatici lanciano sofisticate campagne di phishing che prendono di mira studenti, insegnanti e anche dirigenti.

Una delle tecniche di truffa più utilizzate è la creazione di giveaway che promettono agli studenti la possibilità di vincere un laptop, ma per ottenerlo devono fornire informazioni personali e indicare il modello di notebook preferito. Un’altra versione di questa truffa invita a condividere con 15 contatti, via WhatsApp, un link specifico che rimanda alla pagina di un’estrazione a premi e per partecipare è richiesta la registrazione con SMS. Vincere un laptop o un altro oggetto di valore rappresenta l’esca, ma c’è una sorpresa: i vincitori scoprono di dover sostenere le spese di consegna dei presunti premi. Questa richiesta di un pagamento aggiuntivo indica chiaramente uno schema fraudolento.

“Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico e con milioni di studenti che comprano libri, pagano le tasse scolastiche e acquistano il materiale necessario si registra un’intensificazione delle minacce informatiche. I truffatori approfittano di questo periodo, facendo leva sull’entusiasmo degli studenti nel procurarsi nuovi dispositivi per gli studi. La possibilità di ottenere gratuitamente un computer portatile si rivela un’efficace copertura dei pericoli associati, esponendo le persone a un rischio maggiore di essere coinvolte in queste truffe”, ha dichiarato Noura Afaneh, Privacy Expert di Kaspersky.

Un’altra forma di inganno riguarda finte borse di studio: i truffatori sfruttano la speranza degli studenti di ricevere aiuti finanziari per attirarli nei loro schemi fraudolenti. Le vittime sono attirate dall’offerta di borse di studio apparentemente autentiche, che promettono un supporto finanziario. Per usufruire di questi sussidi, gli studenti devono fornire informazioni personali, compresi anche i dati sensibili come il numero di previdenza sociale e le coordinate bancarie, che vengono poi utilizzati per furti di identità e frodi finanziarie.

“Le borse di studio false possono avere un impatto negativo su studenti inconsapevoli; truffe simili non causano solamente perdite finanziarie, ma anche furti d’identità a lungo termine. È importante che gli studenti siano attenti e cauti quando trovano offerte insolite di borse di studi”, ha aggiunto Noura Afaneh, Privacy Expert di Kaspersky.

Per evitare le frodi in ambito scolastico, gli esperti di Kaspersky consigliano di:

• Essere scettici nei confronti di offerte che sembrano “troppo belle per essere vere”, specialmente se richiedono pagamenti anticipati o informazioni personali.

• Verificare la fonte con ricerche approfondite su borse di studio, giveaway o offerte. Cercare i dettagli di contatto ufficiali e confermarne la legittimità prima di intraprendere qualsiasi azione.

• Evitare di condividere online dati sensibili a meno che non si sia assolutamente certi della legittimità della richiesta.

• Utilizzare sempre fonti affidabili e attenersi a siti web ufficiali delle istituzioni scolastiche, piattaforme di borse di studio riconosciute e rivenditori affidabili prima di effettuare pagamenti o fornire informazioni personali.

• Attivare l’autenticazione multi-fattore (MFA) ogni volta che è possibile, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza a tutti i propri account online. Utilizzare un Password manager affidabile che non solo conservi le password, ma che generi automaticamente password uniche per l’autenticazione 2FA.

• Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile, come Kaspersky Premium, per una protezione completa da un’ampia gamma di minacce informatiche.

