Scattare buone foto senza essere professionisti si può: ce lo spiega Luciano Perbellini

Febbraio 17, 2023

(Adnkronos) – Milano, 17 Febbraio 2023. “Tutti possono scattare buone foto, non occorre essere dei fotografi professionisti per immortalare un’emozione”. È questa la teoria di Luciano Perbellini, teoria secondo la quale non occorrono costose macchine fotografiche né corsi tecnici di fotografia.

Quali sono i segreti per scatti memorabili? Come si scattano buone foto senza essere fotografi?

Quand’è che una foto può definirsi “buona”

Se pensiamo alle buone fotografie ci vengono in mente 2 grandi gruppi. Il primo è rappresentato da scatti di fotografi professionisti che hanno fatto la storia come Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson o Dorothea Lange, fotografi che sanno immortalare la società e l’essere umano, fotografie che racchiudono storie intere, emozioni senza tempo.

Nel secondo gruppo invece troviamo le classiche foto da cartolina, belle in senso oggettivo ma senza nessuna attenzione all’emotività, a ciò che c’è dietro la foto.

Secondo Perbellini (facendo sua una frase del grande Ugo Mulas) esistono buone fotografie e belle fotografie. Noi dovremmo riuscire a ispirarci solo alle buone fotografie, quelle dei grandi maestri, quelle immagini che sanno portare con sé l’immortalità di un’emozione provata.

Di belle fotografie sono pieni il mondo e i social, ma sono effimere, fine a se stesse e tutte scandalosamente uguali. Una buona foto dovrebbe trasmettere qualcosa, dovrebbe far rivivere le stesse sensazioni provate durante lo scatto anche guardandola anni dopo.

La fotografia in fondo è un’arte e ciò la rende estremamente soggettiva: ciò che piace a una persona può non piacere a un’altra: il segreto sta nel portare a casa delle fotografie che possano raccontare una storia a chi le osserverà.

Come si impara a scattare fotografie empatiche?

Pur non essendo dei fotografi professionisti tutti possono imparare a scattare delle fotografie che trasmettono le emozioni provate durante un viaggio, un’escursione o una semplice uscita in centro città, non è facile ma si può imparare. Non esistono regole fisse e spesso i corsi di fotografia contengono trucchi magici per scatti bellissimi che poi, nella realtà, non funzionano.

Se da un lato questi tecnicismi non servono, dall’altro lato esistono delle pratiche che, se applicate bene, permettono a chiunque di portare a casa scatti buoni ed emozionanti.

Sapere come muoversi tra la gente, come trovare il momento perfetto per scattare, come utilizzare al meglio l’ambiente che ci circonda… ecco quali sono gli elementi necessari per scatti memorabili e pieni di ricordi.

Luciano Perbellini: un fotografo nella terra di mezzo

Fotografo di viaggio e di reportage: Luciano Perbellini nasce con la fotografia vecchio stile fatta di camere oscure, acidi e banchi ottici. Poi il mondo si evolve e nasce il digitale con una transizione verso nuovi strumenti che si discostano dal vecchio e caro analogico.

Questa terra di mezzo ha permesso a Perbellini di confrontarsi con più stili, ambienti e modi di fare che gli hanno permesso di ottenere numerosi riconoscimenti molto ambiti nel settore come il 1° premio come miglior libro di reportage pubblicato in Europa gli AWARDS dalla FEP, varie HonorableMention e classificazioni al Px3 di Parigi e il libro “Anche questo è Amore”, progetto dell’Academy che è stato realizzato dai suoi studenti portandoli a vincere 3 prestigiosi premi internazionali a New York, a Budapest e a Tokyo, disponibile presso Mondadori e Feltrinelli.

Oggi Luciano Perbellini è dedito a insegnare a decine di appassionati come scattare fotografie di viaggio grazie all’Accademia gestita assieme alla moglie Valeria.

I PerCorsi proposti da Perbellini hanno un obiettivo chiaro: fare in modo che la fotografia diventi uno strumento e un linguaggio in modo che chiunque possa trasmettere le emozioni vissute tramite un singolo scatto. La storia e i progetti di Perbellini sono in continua evoluzione e chiunque desideri rimanere aggiornato su questo lavoro può consultare il sito web https://www.lucianoperbellini.com/.

