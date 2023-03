Scharf Investments ottiene mandato per oltre 400 milioni di dollari da un grande fondo pensione scandinavo

Marzo 28, 2023

PARIS, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ — Scharf Investments, società di iM Global Partner, annuncia di aver ottenuto un importante mandato di investimento (oltre 400 milioni di dollari) da parte di un noto fondo pensione scandinavo per una delle sue principali strategie azionarie, la Scharf Global Opportunity Strategy.

La strategia si fonda su un portafoglio globale concentrato di circa 30 titoli e punta a conseguire, su un orizzonte di lungo termine, interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio bottom up focalizzato sulla qualità e i fondamentali.

La strategia è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2014 come Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX), e al 31 dicembre 2022 è stata valutata 5 stelle da Morningstar, posizionandosi nel top 4% della categoria 40-act Global Large-Stock Value. Sin dal lancio, il fondo si è costantemente collocato nelle posizioni più alte della classifica.

Inoltre, l’analisi interna di iM Global Partner evidenzia come questo fondo abbia offerto, dal lancio, rendimenti corretti per il rischio migliori rispetto ai dieci principali fondi analoghi distribuiti negli Stati Uniti, con il miglior Sharpe ratio e il drawdown più basso. La strategia è stata recentemente messa a disposizione degli investitori anche in formato UCITS, attraverso l’iMGP Global Concentrated Equity Fund.

Jamie Hammond, Deputy CEO e Head of International Distribution di iM Global Partner, commenta: “Siamo lieti che questa strategia sia stata riconosciuta da uno dei maggiori fondi pensione della regione scandinava. Il loro processo di due diligence è stato molto approfondito e il mandato assegnato a Scharf è una testimonianza della bontà del loro processo e dei loro risultati. Stiamo riscontrando un grande interesse per questa strategia da parte dei clienti europei. Riteniamo che, date le prospettive incerte sui mercati nel 2023, l’approccio focalizzato sulla qualità e collaudato nel tempo di Scharf possa rassicurare gli investitori, avendo già dato prova di sé in contesti di mercato difficili.”

Brian Krawez, Presidente e Lead Portfolio Manager di Scharf Investments, dichiara: “Siamo davvero grati per la fiducia che questo importante cliente istituzionale ha riposto in noi. La mia gratitudine va anche a tutti i membri del team di Scharf Investments, il cui duro lavoro e il cui costante impegno sono stati determinanti per ottenere risultati eccezionali. Desideriamo inoltre ringraziare iM Global Partner per il ruolo svolto in questo importante risultato. Diamo il massimo per fornire ai clienti risultati straordinari e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo”.

Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner, dichiara: “Questo mandato è un grande riconoscimento dell’approccio differenziato offerto da Scharf Investments. Si tratta di una storia di successo che dimostra la forza della partnership tra iM Global Partner e Scharf Investments”.

