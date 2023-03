Schneider Electric annuncia i partner italiani vincitori del premio Sustainability Impact Award

Marzo 16, 2023

(Adnkronos) – •Auteco Sistemi, Sinectra e Var Group premiate per la capacità di aiutare i loro clienti a ottenere gli obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza

•I Sustainabilty Impact Award valorizzano le best practice per accelerare nel percorso di sostenibilità globale.

Stezzano (BG), 16 marzo 2023 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato vincitori della la fase nazionale della prima edizione del premio Sustainability Impact Award.

Questo premio è stato creato per valorizzare i partner di tutto il mondo che, con progetti innovativi, hanno aiutato i loro clienti ad ottenere sostenibilità ed efficienza, sfruttando soluzioni digitali basate su tecnologie e servizi Schneider Electric. L’iniziativa si inquadra nel continuo impegno a sostenere i partner, che comprendono l’urgenza della lotta al cambiamento climatico e devono rispondere alla crescente attenzione sul tema.

Aldo Colombi, Presidente di Schneider Electric Italia ha commentato: “Il cambiamento climatico è la questione cruciale del nostro tempo e limitare l’aumento della temperatura media globale non è una cosa che si possa fare da soli. Le aziende devono guardare oltre la loro operatività e tenere conto dell’impatto che esercitano, in modo indiretto, su tutta la catena del valore, a partire dai clienti stessi cui offrono soluzioni tecnologiche nei vari settori. La buona notizia è che abbiamo le tecnologie per decarbonizzare e rendere più efficiente il nostro mondo: condividere e premiare le best practice, e continuare a supportare il nostro ecosistema nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale, permette di accelerare su questa strada. Ci congratuliamo vivamente con i partner che hanno compiuto sforzi così importanti per aiutare i loro clienti nei loro obiettivi di efficienza e sostenibilità”.

Le aziende italiane che hanno ricevuto il riconoscimento sono tre: Auteco Sistemi, Sinectra e Var Group. Tutte e tre entrano ora nel “pool” di partner Schneider Electric che si giocherà il riconoscimento Sustainability Impact Award su scala europea.

Partner e progetti vincenti

Auteco Sistemi, azienda che ha sede a Stradella (PV), è un partner Alliance di Schneider Electric che dal 1985 offre soluzioni integrate di hardware e software per l’automazione e il controllo di processo in particolare per i settori del Food&Beverage, farmaceutico e chimico; sviluppa progetti “chiavi in mano” che soddisfano anche i requisiti più stringenti dei settori regolati e fa della sostenibilità un pilastro strategico. Con un approccio consulenziale accompagna il cliente nel comprendere il valore aggiunto di un percorso di innovazione green e realizza soluzioni che migliorano l’efficienza degli impianti produttivi, utilizzando la digitalizzazione per ottimizzare i processi.

Auteco Sistemi è stata premiata per il progetto realizzato per l’azienda farmaceutica Valpharma, cui ha fornito un sistema completo, flessibile e interconnesso per gestire l’intero dipartimento di produzione in linea con le normative di settore. E’ stata creata una soluzione automatizzata e centralizzata, che garantisce archivi di produzione nel rispetto dell’integrità dei dati, report completi e digitalizzazione, oltre che del processo produttivo, dei parametri di controllo qualità. Questo ha aumentato efficienza e sicurezza, tracciabilità, digitalizzazione e validazione dei dati di produzione, ma non solo: un importante incremento anche in sostenibilità; infatti, grazie alla disponibilità di dati completi per tutto il ciclo di vita e la gestione automatizzata hanno eliminato errori umani e aiutato ad ottimizzare per ridurre gli sprechi.

Sinectra srl è un’azienda partner EcoXpert di Schneider Electric con sede a San Bonifacio (VR) che da oltre 40 anni si occupa di fornire soluzioni impiantistiche integrate chiavi in mano per impianti tecnologici (elettrici, meccanici, di sicurezza), sistemi di automazione industriale e building automation. Uno degli obiettivi focali per Sinectra e i suoi clienti è lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie atte alla riduzione delle emissioni con lo scopo di unire il miglioramento dei processi e la sostenibilità.

Nell’ambito dello sviluppo di progetti di riduzione delle emissioni, il premio è stato riconosciuto a per l’implementazione di un sistema di monitoraggio e controllo con elevate funzionalità innovative di building ed energy management. L’impianto oggetto dell’implementazione di questa tecnologia è il nuovo headquarter della multinazionale svedese Alfa Laval, presso l’impianto di produzione di scambiatori di calore saldobrasati sito in San Bonifacio.

Oltre alle funzioni di supervisione, comando e controllo sono stati integrati sistemi di monitoraggio dell’energia e servizi digitali (resource advisor), che hanno consentito al cliente di disporre di informazioni utili per valutare il ritorno dell’investimento e compiere scelte di modernizzazione dei suoi macchinari ai fini dell’efficienza energetica. La soluzione adottata ha offerto al cliente la visione globale, il controllo e la misurazione su tutti i propri asset grazie a soluzioni smart.

Var Group è l’operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali. Affianca gli imprenditori per sviluppare modelli di business sempre più evoluti esaltando l’eccellenza delle loro aziende in Italia e nel mondo. Il Gruppo da tempo partner per il canale IT di Schneider Electric; nel mondo data center, accompagna i clienti in un percorso di innovazione e sostenibilità, proponendo soluzioni che massimizzano l’efficienza energetica, attraverso un corretto dimensionamento, l’adozione di componenti e sistemi con caratteristiche green, piattaforme software di gestione dell’infrastruttura e dell’energia e la scelta di tecnologie di cooling che riducono i consumi, oltre che soluzioni di protezione dell’alimentazione che garantiscono affidabilità e qualità dell’energia.

Var Group è stata premiata per il progetto sviluppato per DLTM – Distretto Ligure per le Tecnologie Marine, un consorzio scientifico e tecnologico che aggrega tutti gli attori del settore presenti nella regione ligure. Il data center fornito a DLTM, garantisce ai propri clienti, realtà che operano nell’ambito delle tecnologie marine, di accedere ad infrastrutture di supercalcolo e di effettuare quindi simulazioni e modellazioni ad alto contenuto tecnologico legati a sistemi per la cantieristica navale e diportistica, sistemi navali per la difesa e la sicurezza, monitoraggio, bonifica e sicurezza dell’ambiente marino.

Il progetto realizzato da Var Group ha valorizzato l’infrastruttura esistente del Distretto integrandola con soluzioni più performanti e innovative: piattaforma DCIM, rack con corridoio di aria calda centrale, raffreddamento in row, UPS e chiller per la produzione di acqua fredda. Questo ha permesso di raggiungere la massima affidabilità, continuità e un’elevata efficienza energetica, con riduzione dei costi e delle emissioni associate per l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura.

