Schneider Electric diventa Bronze Member di DIALux

22 Maggio 2024

(Adnkronos) – Stezzano (BG), 22 maggio 2024 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, annuncia di aver ottenuto il titolo di Bronze Member Partner di DIAlux, il sito che fornisce a progettisti e ingegneri illuminotecnici tutti i software necessari a progettare, calcolare e visualizzare l’illuminazione architettonica, di emergenza, diurna e stradale.

Il rinnovamento lo scorso dicembre del modello commerciale di DIALux, nell’ottica di un continuo miglioramento dell’offerta DIALux evo – il software che consente di progettare, calcolare e visualizzare la luce per aree interne ed esterne in singoli ambienti, edifici a più piani, percorsi, parcheggi e strade – ha determinato un allargamento e un aggiornamento della base associativa, che riunisce i marchi leader nel settore dell’illuminazione.

In qualità di specialista nel settore dell’illuminazione di emergenza, Schneider Electric mette a disposizione le sue curve fotometriche in formato LTD dei singoli codici a catalogo, disponibili anche sulla pagina dedicata all’offerta Exiway.

La gamma di apparecchi di illuminazione di emergenza di Schneider Electric rappresenta il giusto connubio tra semplicità di scelta, completezza di gamma e integrazione a più livelli. L’offerta Exiway è composta da 8 gamme prodotto, 6 di illuminazione e 2 di segnalazione di sicurezza, multi prestazione, multi autonomia, fino a 1.400 lm, e Soccorritori fino a 30kW di potenza per 1h di autonomia. L’offerta è articolata in modelli tradizionali, connessi e a diagnosi centralizzata con integrazione nei sistemi basati su protocolli aperti come KNX e DALI fino al massimo livello di integrazione nella piattaforma BMS di Schneider Electric nota come EcoStruxure Building Operation.

L’81% dell’intera offerta di illuminazione di emergenza è Green Premium™, in piena conformità con le normative RoHS e REACH, le dichiarazioni ambientali di prodotto e gli attribuiti di circolarità.

