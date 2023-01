Schneider Electric e SAP collaborano per far progredire la digitalizzazione industriale con una perfetta integrazione OT/IT senza soluzione di continuità

Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – ● Una collaborazione strategica che prevede standard comuni per semplificare l’onboarding e la gestione del ciclo di vita degli asset con digital twin, realtà virtuale e realtà aumentata

● Soluzioni end-to-end preconfigurate e testate per ridurre i costi e facilitare l’implementazione e il funzionamento

Stezzano (BG) 12 gennaio 2023– Schneider Electric, leader globale nella trasformazione digitale nei settori della gestione dell’energia e dell’automazione industriale e SAP, uno dei principali produttori mondiali di software per la gestione dei processi aziendali, hanno recentemente firmato un memorandum d’intesa per collaborare sulle applicazioni di integrazione IT/OT.

Schneider Electric e SAP intendono esplorare le opportunità per quanto riguarda l’innovazione e la trasformazione digitale, promuovere standard aperti e favorire una stretta integrazione della tecnologia IT e OT a vantaggio dei clienti industriali.

Le due aziende intendono convalidare gli scenari con le loro offerte complementari per contribuire a fornire un’integrazione semplice e senza interruzioni di continuità per i clienti industriali che hanno in comune. Prevedono inoltre una futura collaborazione nei settori della sostenibilità e della gestione dell’energia.

“La nostra collaborazione con Schneider Electric dimostra il più ampio supporto di SAP per l’ecosistema Industry 4.0”, ha dichiarato Peter Maier, President, Industries & Customer Advisory, SAP. “Le nostre aziende sono allineate sull’importanza della collaborazione, dell’innovazione e degli standard aperti, rendendo le applicazioni integrate e le tecnologie operative e di informazione facili da utilizzare per i clienti che abbiamo in comune”.

Schneider Electric e SAP prevedono di esplorare opportunità per fornire valore ai clienti tramite soluzioni end-to-end preconfigurate e validate per ridurre i costi di implementazione e gestione dei processi aziendali mission-critical. I primi scenari saranno:

1. Integrazione OT/IT semplificata basata su standard comuni e gestione del ciclo di vita delle risorse come i Digital Twin.

2. Gestione intelligente degli asset e dell’assistenza sul campo end-to-end, sfruttando tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata.

Una soluzione di realtà aumentata è stata mostrata nello stand di Schneider Electric durante la fiera SPS 2022 svoltasi a Norimberga. I partecipanti all’evento hanno sperimentato la soluzione EcoStruxure Augmented Operator Advisor, che tramite la realtà aumentata permette agli operatori di sovrapporre dati, informazioni e manuali ad un asset industrial, sia esso un quadro elettrico, una macchina o un impianto. L’integrazione con l’Intelligent Asset Management di SAP consente di orchestrare l’intero ciclo di vita di queste risorse, inclusi il funzionamento e la pianificazione, nonché la programmazione e l’esecuzione della manutenzione.

“Molti dei nostri clienti sono alla ricerca di modi più semplici per integrare la tecnologia avanzata nel loro percorso di digitalizzazione”, ha dichiarato Bruno Zerbib, EVP, Chief Platform and Technology Officer di Schneider Electric. “Con SAP, ci impegniamo ad affrontare le sfide del mercato con soluzioni digitali innovative per aiutare i nostri clienti a utilizzare i vantaggi dell’Industria 4.0. Ad esempio, garantire la connettività OT/IT end-to-end, consente un processo decisionale basato sui dati e migliori strategie di implementazione delle azioni correttive. Le soluzioni che attivano automaticamente gli ordini di manutenzione o assistenza nelle applicazioni SAP possono chiudere il cerchio tra la strategia di manutenzione e l’esecuzione per una manutenzione ottimale degli asset. E la realtà aumentata può fornire agli utenti le informazioni giuste al momento giusto e nel posto giusto, per ridurre i tempi e aumentare l’accuratezza dell’analisi delle cause di un problema”.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it.

