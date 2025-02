Schneider Electric: focus sullo smart building a Key – The Energy Transition Expo

25 Febbraio 2025

(Adnkronos) – • Energie rinnovabili, decarbonizzazione della distribuzione elettrica, monitoraggio, intelligenza: gli esperti dell’azienda fanno il punto sui fattori chiave per la sostenibilità degli edifici in diversi appuntamenti

Stezzano (BG) 25 febbraio 2025 – Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, mette al centro dell’attenzione i fattori chiave per la sostenibilità degli edifici in occasione di Key – The Energy Transition Expo, l’appuntamento previsto alla Fiera di Rimini.

La partecipazione sarà l’occasione in cui gli esperti dell’azienda, in tavole rotonde e interventi dedicati, esploreranno aspetti quali l’integrazione del fotovoltaico negli edifici, le nuove tecnologie prive di gas serra per la distribuzione elettrica, le piattaforme di monitoraggio che aumentano l’efficienza, la resilienza e supportano i percorsi di sostenibilità.

A monte di tutto questo, troviamo una nuova visione di smart building – che da “semplice” edificio smart può oggi diventare, grazie in particolare all’evoluzione in ambito software e AI, un “cognitive building” – in cui i dati sono base per sviluppare conoscenza, intelligenza e automazione di livello superiore.

Nel dettaglio, Schneider Electric interverrà nei seguenti appuntamenti.

Green Building Council Italia, convegno “Smart building revolution, digitalizzazione e tecnologie per l’edificio intelligente” – (Arena GBC Italia, Sustainable Building District – Pad A5, Stand 242)

• 6 marzo, ore 10.00 – 11.00: Nicola Badan, Country Standardization & Regulation Leader di Schneider Electric approfondirà il tema “Le tecnologie BACS per gli Zero Emission & Smart Building”.

Nell’evoluzione degli edifici da nearly-Zero Energy Buildings (nZEB) a Zero Emission Buildings (ZEB) oltre a rispettare gli standard, devono sapersi adattare, interagire con l’ambiente e migliorare le proprie prestazioni nel tempo; la norma ISO 52120 ne guida la progettazione, mentre lo SRI fornisce una misura chiara della “prontezza” dell’edificio all’intelligenza e della sua capacità di ottimizzare la domanda energetica.

Programma “Smart Building Revolution” a cura di Rinnovabili.it (Rinnovabili Hub – Padiglione A1, Stand 240, 5 – 7 marzo)

• 5 marzo, ore 14.20 – 15.20: tavola rotonda “Building automation: dallo smart building al Cognitive Building” con la partecipazione di Andrea Costa di R2M Solution e Saul Fava, Vice President, Digital Energy di Schneider Electric.

• 5 marzo, ore 13.40 – Alberto Biundo, Application Factory Design Engineer di Schneider Electric interviene su “Fotovoltaico per lo smart building – soluzioni connesse per le infrastrutture di distribuzione elettrica”.

Le opportunità di sostenibilità e risparmio legate all’autoconsumo di energia fotovoltaica e le potenzialità delle tecnologie IoT si “sposano” per ottimizzare le prestazioni dell’impianto in e integrarsi nei sistemi di edificio (BACS)

• 6 marzo, ore 13.40 – Giulia Morandi, Power Systems Marketing Manager di Schneider Electric presenta “SM AirSeT con Ecocare Membership: il quadro di media tensione SF6-free che combina sostenibilità, sicurezza ed efficienza”.

SM AirSeT è una soluzione unica nel suo genere: un quadro di media tensione efficiente e digitalizzato che, grazie alla capacità di innovazione di Schneider Electric, non impiega più per l’isolamento l’esafluoruro di zolfo – un gas serra 24.000 volte più potente dell’anidride carbonica. SM6 AirSeT impiega aria pura e una tecnologia brevettata per l’interruzione in vuoto, offrendo una soluzione affidabile che può essere integrata, per la massima disponibilità e affidabilità, nei piani di servizio EcoCare progettati per mitigare i rischi di guasto elettrico e interruzioni dell’operatività.

• 7 marzo, ore 12.45 – Luca Tiozzo, Product Manager Digital Power di Schneider Electric, parlerà di “Software di monitoraggio come chiave di accesso per la Transizione 5.0”.

Il piano Transizione 5.0 incentiva l’adozione di soluzioni digitali per il monitoraggio, l’automazione e l’impiego di fonti rinnovabili. Software di gestione energetica e soluzioni in grado di garantire la qualità dell’energia che alimenta un edificio possono essere adottati e diventare la chiave di volta con cui ottimizzare i consumi, diminuire le emissioni e ottenere prestazioni migliori dall’edificio.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall’intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un’azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

CONTATTI PER LA STAMPA

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Sara Magri

team.se@primapagina.it