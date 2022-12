Schneider Electric ha ricevuto il premio Vendor Champion, Canalys EMEA Channel Leadership per il quarto anno consecutivo

Dicembre 21, 2022

(Adnkronos) – •Schneider Electric è stata nominata ‘Vendor Champion’ nel report annuale di Canalys per la leadership nella gestione del canale in EMEA tra altri nove vendor

•Lo status di ‘Champion’ riconosce i vendor che raggiungono i più alti livelli di eccellenza nella gestione del canale e i miglioramenti di anno in anno.

•Lo status di ‘Leader’ è stato assegnato per i continui miglioramenti ai programmi dei Partner, per la crescita della base di Partner e per la leadership nelle pratiche di sostenibilità.

Stezzano (BG), 21 dicembre 2022– Schneider Electric™, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato di essere stata nominata “Champion” nella Canalys Channel Leadership Matrix per il quarto anno consecutivo. Canalys, l’organizzazione di ricerca leader a livello mondiale nel settore dei canali IT, ha nominato Schneider Electric Channel Leadership Champion EMEA per i continui miglioramenti apportati ai suoi programmi per i Partner, per la crescita del 20% della sua base di Partner esistenti e per la sua leadership nelle pratiche di sostenibilità.

Secondo Canalys, i “Champion” hanno dimostrato i più alti livelli di eccellenza nella gestione del canale nel corso dell’anno rispetto ai loro colleghi del settore, riuscendo anche nel difficile compito di migliorare le prestazioni di anno in anno. I fornitori sono stati valutati sia dai Partner di canale nel Canalys Candefero Vendor Benchmark sia dagli analisti di Canalys. Schneider Electric è stata nominata “Champion” tra altri nove fornitori, tra cui i suoi Alliance Partner, Dell Technologies, HPE e NetApp.

Nel giugno 2022, Schneider Electric ha lanciato la prima fase del suo nuovo mySchneider IT Partner Program, che supporta i Partner di canale IT con una struttura di programma semplificata e diverse specializzazioni per data center, soluzioni IT, software e servizi. Il programma mette a disposizione dei Partner una nuova gamma di strumenti di vendita, formazione e risorse di abilitazione, offrendo nuovi vantaggi allineati a ciascuno dei percorsi di specializzazione.

Inoltre, APC, il marchio leader di Schneider Electric per le infrastrutture fisiche e le soluzioni di continuità, è strutturato proprio per aiutare Partner e clienti a raggiungere e migliorare gli obiettivi di sostenibilità. Il nuovo programma offre una chiara strategia di sostenibilità per i Partner, fornendo indicazioni fondamentali su come ridurre l’utilizzo di energia, le emissioni di carbonio e i rifiuti, oltre a una nuova serie di servizi di sostenibilità.

Il lancio di un nuovo programma ha consentito di allineare l’offerta di risorse e strumenti ai nuovi modelli di business dei Partner, concentrandosi su nuovi servizi e software per permettere ai Partner di usufruire dei migliori strumenti di progettazione.

L’insieme di questi sforzi ha permesso a Schneider Electric di aumentare del 20% le sottoscrizioni di nuovi Partner e il consolidamento del canale.

“Lo status di Champion di Schneider Electric riflette il suo impegno nei confronti dei Partner di canale e i continui miglioramenti nei suoi programmi, negli strumenti e nei modelli di coinvolgimento”, ha dichiarato Alastair Edwards, Chief Analyst di Canalys. “Il canale apprezza la forza dell’account management di Schneider, ma anche il suo supporto tecnico, impegnato attivamente a fornire assistenza e a sostenere la crescita dei Partner”.

Un altro elemento differenziante che per Schneider Electric è fondamentale è la sostenibilità. “I fornitori si fanno in quattro per lanciare messaggi sulla sostenibilità mentre Schneider Electric è impegnata attivamente con i Partner. Forniamo loro tutti gli strumenti per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi in materia di sostenibilità”, ha continuato Edwards. “Questo include la creazione di una serie di servizi per la sostenibilità che i Partner possono fornire ai clienti finali, oltre ad aiutarli a essere più sostenibili loro stessi”.

“Siamo lieti di essere stati nominati Vendor Champion per il quarto anno consecutivo e vorrei esprimere la nostra gratitudine sia ai Partner che agli analisti che ci hanno sostenuto”, ha dichiarato David Terry, Vice President, IT Channels, Schneider Electric, Europe. “Guardando al 2023, la sostenibilità sarà fondamentale per i modelli di business dei nostri Partner e Schneider Electric si impegna a supportarli con gli strumenti, gli audit la formazione e le soluzioni che consentiranno loro di costruire un ecosistema di Partner sostenibile e di aiutare i loro clienti a raggiungere zero emissioni nette.”

Il Candefero Vendor Benchmark è uno strumento online che valuta l’opinione dei Partner di canale sui fornitori di tecnologia chiedendo loro di valutare i fornitori che vendono in dodici aree della gestione del canale con un punteggio da 1 a 10. Queste aree sono collettivamente raggruppate in tre temi: programmi e abilitazione alle vendite ed esperienza del Partner.

I punteggi vengono raccolti costantemente dai Partner di canale attraverso la community Canalys Candefero, fornendo una visione continua e in tempo reale della capacità di supportare il proprio canale in America, APAC ed EMEA. Candefero è una community di solo canale gestita da Canalys e conta oltre 18.000 Partner in tutto il mondo.

Per saperne di più sul nuovo programma per Partner fornitori di soluzioni IT mySchneider, visita il sito web.