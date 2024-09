Schneider Electric Italia ottiene la Certificazione per la Parità di Genere (UNI PDR 125:2022)

18 Settembre 2024

(Adnkronos) – •Parallelamente al percorso intrapreso per il conseguimento della certificazione, Schneider Electric ha organizzato eventi formativi rivolti ai dipendenti italiani sui temi che vanno dalla violenza di genere al linguaggio inclusivo.

•L’annuncio è stato dato in occasione dell’evento di Winning Women Institute, che ha supportato Schneider Electric nel raggiungimento di questo traguardo

Stezzano (BG), 18 settembre 2024 – Schneider Electric, il leader globale nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, ha ottenuto in Italia la Certificazione UNI PDR 125:2022 per la Parità di Genere, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno costanti nel garantire pari opportunità professionali ed economiche.

Grazie anche al supporto di Winning Women Institute, punto di riferimento nella promozione della parità di genere in Italia, Schneider Electric ha conseguito la certificazione lo scorso giugno. L’audit condotto ha evidenziato le buone prestazioni e la qualità dell’organizzazione, rispetto ai sei ambiti previsti dalla Certificazione di Genere: innanzitutto, la presenza dei principi e obiettivi di inclusione, parità di genere e attenzione alla gender diversity all’interno dell’ambiente di lavoro, dunque di una cultura e strategia sul tema, oltre che il grado di maturità e di coerenza del modello di governance.

A essere validati anche i processi delle risorse umane, relativi ai diversi stadi che caratterizzano il ciclo di vita di una persona, e le opportunità di accesso neutrale dei generi ai percorsi di carriera e di crescita interni. Infine, l’analisi sull’equità remunerativa di genere ha dimostrato il grado di maturità dell’azienda in relazione al differenziale retributivo.

Il percorso per ottenere la Certificazione di Genere è stato affiancato da una serie di eventi formativi che hanno sensibilizzato i circa 3.000 dipendenti in Italia, al di là del proprio ruolo e sesso, su temi quali: la prevenzione della violenza di genere nei luoghi di lavoro, la consapevolezza su bias e stereotipi di genere presenti nella comunicazione, l’uso del linguaggio inclusivo.

Un’altra azione, rivolta alla comunità, riguarda la partecipazione di Schneider Electric a iniziative quali quelle dell’associazione SheTech, che promuove la partecipazione delle donne e ragazze a percorsi di studio e carriera in ambiti STEM, la Primavera delle Pari Opportunità ed altre ancora.

Questo lungo impegno nel promuovere in Italia la parità di genere attraverso azioni mirate all’inclusione, alla valorizzazione e allo sviluppo professionale di tutto il personale si inquadra all’interno degli obiettivi di sostenibilità globali al 2025 fissati da Schneider Electric nel programma Schneider Sustainability Impact, che prevede specifici target per l’occupazione femminile e la parità salariale – per citare alcuni esempi.

“L’ottenimento della Certificazione di Genere è la scintilla di un più lungo e ampio percorso, che ci vedrà impegnati a garantire un futuro sempre più inclusivo ed equo”, ha affermato Chantal Scaccabarozzi, VP Risorse Umane di Schneider Electric Italia. “Misura e misurerà anche nei prossimi anni la nostra capacità di mantenere e migliorare la nostra spinta per la parità, oltre che offrire un quadro di riferimento importante per tutte e tutti noi. Contiamo che gli eventi formativi possano aiutare le persone a promuovere attivamente una cultura di parità e obiettivi di empowerment femminile e a tal proposito crediamo molto anche nel coinvolgimento delle nostre colleghe, con la condivisione della loro esperienza con le nuove generazioni di donne che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro”.

L’evento organizzato da Winning Women Institute ieri, 17 settembre, a Roma per parlare di tematiche riferite a equità di genere, leadership femminile e gender equality, ha offerto l’occasione per annunciare il conseguimento della Certificazione di Genere da parte di Schneider Electric e premiare l’azienda per il risultato raggiunto.

“Il percorso di certificazione di Schneider Electric, arricchito da un’innovativa strategia di sviluppo delle competenze e di strumenti organizzativi di genere, dimostra il forte impegno dell’azienda verso la parità. Siamo orgogliosi di aver collaborato a questo importante traguardo” ha affermato Enrico Gambardella, Founder di Winning Women Institute. Un altro grande brand con cui abbiamo collaborato, che invia un segnale forte e chiaro all’intero tessuto economico italiano.

La Certificazione UNI PDR 125:2022, di durata triennale, prevede la valutazione annuale delle aree di analisi sopracitate tramite audit stringenti, nell’ottica di percorso continuo e progressivo di miglioramento.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall’intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti.

Siamo un’azienda di persone con un ecosistema di 168.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti. www.se.com/it

