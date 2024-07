Schneider Electric lancia la terza edizione dei Sustainability Impact Awards

11 Luglio 2024

(Adnkronos) – Stezzano (BG) 11 luglio 2024 –Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha aperto le candidature per la terza edizione del premio Schneider Electric Sustainability Impact Award.

Questa iniziativa, inaugurata nel 2022, valorizza il contributo che l’ecosistema di clienti, partner e fornitori di Schneider Electric offre alla creazione di un mondo più sostenibile e basato sull’energia elettrica. Ci si potrà candidare fino al 15 ottobre prossimo e i vincitori a livello mondiale saranno annunciati nei primi mesi del 2025.

Il percorso di candidatura e i criteri di selezione applicati riflettono l’approccio integrato alla sostenibilità proprio di Schneider Electric. Il focus resta sulle iniziative di decarbonizzazione, basate sull’elettrificazione, la riduzione delle emissioni e la sostituzione delle fonti fossili, ma si guarda anche in modo ampio a quei progetti che strategicamente puntano a creare un futuro all’insegna dell’ “Elettricità 4.0”, ovvero incentrato sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità dell’energia. Per esempio, sono prese in considerazione attività di efficientamento energetico, l’ implementazione di strumenti e tecnologie digitali e in generale tutti quei progetti ad alto tasso di innovazione e capaci di creare un impatto positivo. Oltre al valore del riconoscimento ottenuto, i vincitori del premio potranno godere di una visibilità internazionale, che potrebbe portare a nuove opportunità di business,

“Crediamo che l’unione tra impegno e innovazione possa creare un vero cambiamento e un impatto che dura nel tempo. Questo premio celebra quelli che noi chiamiamo “Impact Maker”: coloro che senza sosta e con passione trasformano i loro obiettivi in azioni per creare un mondo più sostenibile, elettrico e digitale” ha commentato Chris Leong, EVP Chief Marketing Officer di Schneider Electric.

Pia Oelze, Global Key Account di Henkel, azienda premiata a livello mondiale nel 2023, ha dichiarato “Il premio rappresenta un risultato a livello personale, raccoglie i frutti dell’eccezionale lavoro di squadra che Henkel e Schneider Electric hanno portato avanti per studiare programmi di sostenibilità orientati alle soluzioni e sottolinea i progressi che abbiamo fatto insieme per creare un domani migliore”.

Le candidature sono già aperte e c’è tempo fino al 15 ottobre 2024 per presentare la propria nomination. Tra tutte le candidature saranno selezionati i vincitori del premio a livello nazionale; questi ultimi parteciperanno alla fase finale a livello continentale da cui poi arriveranno i concorrenti al premio di livello mondiale. I vincitori a livello mondiale saranno annunciati nei primi mesi del 2025.

Nell’edizione 2023 ci sono state oltre 400 candidature, da 60 paesi del mondo. Dodici aziende sono state selezionate per contendersi i Sustainability Impact Award a livello mondiale e i vincitori sono stati annunciati all’Innovation Summit di Parigi, il 3 aprile 2024. Tra di essi c’è stata anche Tecnoservice srl, azienda italiana partner di Schneider Electric, che ha supportato l’efficientamento energetico e la decarbonizzazione delle strutture sanitarie dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

L’edizione 2024 del premio si inserisce nell’iniziativa Partnering for Sustainability, nata per supportare il più ampio ecosistema di partner di Schneider Electric con strumenti che consentano di creare un futuro più sostenibile, quali la Schneider Electric Sustainability School – che offre risorse educative gratuite per accelerare il percorso di decarbonizzazione.

#

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall’intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti.

Siamo un’azienda di persone con un ecosistema di 168.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it