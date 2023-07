Schneider Electric modernizza e automatizza la rete di distribuzione in media tensione della Serbia

Luglio 25, 2023

(Adnkronos) – Bergamo, 25 luglio 2023 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha siglato un accordo per la fornitura di apparecchiature in media tensione (MT) e di software di gestione della rete per aggiornare la rete di distribuzione dell’energia elettrica di tutta la Serbia. Questo progetto per la modernizzazione dell’infrastruttura elettrica nazionale in media tensione punta a migliorare l’affidabilità della rete, ridurre la probabilità di interruzioni di corrente e la loro durata.

La Serbia avrà un’infrastruttura elettrica più affidabile e ridurrà le perdite di rete

L’aggiornamento migliorerà la qualità della fornitura di energia elettrica, rafforzando così il servizio offerto dalla società elettrica statale Elektrodistribucija Srbije (EDS) ai suoi clienti.

“Sono certo che il nuovo investimento di 140 milioni di euro per l’ammodernamento del nostro sistema di distribuzione dell’energia elettrica migliorerà la qualità della fornitura ai nostri cittadini, così come alle imprese, e ridurrà in modo significativo le perdite di rete, per un risparmio di diversi milioni di euro l’anno”, ha dichiarato il Primo Ministro della Serbia, Ana Brnabic.

Schneider Electric sosterrà gli sforzi di modernizzazione e automazione della rete

In qualità diprincipale fornitore globale di questo tipo di tecnologie, Schneider Electric dispone di prodotti connessi, software ed esperienza per modernizzare, automatizzare e trasformare la rete elettrica in media tensione del paese. Le reti digitali del futuro favoriscono maggiori livelli di efficienza energetica, aiutano l’ integrazione di fonti di energia rinnovabile come il solare fotovoltaico e l’eolico e supportano il bilanciamento tra domanda e offerta di energia, al fine di facilitare la transizione energetica. La capacità di gestione dei dati aiuta a ottimizzare il modo in cui l’energia viene consumata e a decarbonizzare la domanda.

La modernizzazione e la digitalizzazione della rete, inoltre, favoriscono l’individuazione della migliore configurazione e gestione dell’infrastruttura esistente. Ciò può aiutare a ridurre o a rimandare ingenti investimenti nella costruzione di impianti per la produzione di energia, risparmiando fondi pubblici e riducendo gli sprechi.

“Il software prodotto in Serbia da Schneider Electric può essere implementato nella nostra rete energetica per renderla più affidabile ed efficiente, ridurre le interruzioni del servizio e le perdite di corrente”, ha affermato Dubravka Djedovic, Ministra serba delle Miniere e dell’Energia.

“Sono fiero che Schneider Electric stia aiutando la Serbia a raggiungere i propri obiettivi di modernizzazione della rete elettrica e di transizione energetica”, ha detto Gary Lawrence, President of Power and Grid segment, Schneider Electric. “Abbiamo maturato oltre 20 anni di esperienza nel Paese, qui ha sede il nostro centro globale di ricerca, sviluppo e produzione del software Schneider Electric per ottimizzare la gestione della rete di distribuzione elettrica”.

Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio le energie e risorse a disposizione, coniugando progresso e sostenibilità per tutti. Questo è ciò che chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo e per la gestione dell’energia, leader a livello mondiale, connettendo dall’end-point al cloud prodotti, controlli, software e servizi, lungo l’intero ciclo di vita, consentendo una gestione integrata di abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Sosteniamo standard aperti ed un ecosistema di partner appassionati dei nostri valori condivisi di scopo, inclusività e valorizzazione delle persone.www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it;cristiana@primapagina.it