Schneider Electric nomina Marc Garner nuovo Senior Vice President della divisione Secure Power in Europa

Gennaio 30, 2023

(Adnkronos) – •Il vicepresidente di Regno Unito e Irlanda promosso a vicepresidente senior europeo per l’eccezionale leadership e il costante impegno per la sostenibilità dei data center

•Succede al precedente SVP, Robert McKernan, che è stato promosso a guidare il segmento Cloud & Service Providers di Schneider Electric a livello globale

Stezzano (Bg) 30 gennaio 2023 – Schneider Electric™, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato di aver nominato Marc Garner nuovo Senior Vice President regionale della divisione Secure Power in Europa.

Garner è in Schneider Electric da 17 anni. Da quando è entrato a far parte del programma di formazione aziendale nel 2005, ha ricoperto diverse posizioni di leadership all’interno dell’organizzazione.

Nel suo nuovo ruolo, Garner avrà il compito di continuare a guidare la divisione Secure Power di Schneider Electric in tutta Europa, lavorando con i leader nazionali e di CEEI, DACH, Francia, Iberia, Irlanda, Italia e Regno Unito, per costruire i data center sostenibili del futuro. Inoltre, grazie alla sua vasta esperienza e conoscenza del territorio e al suo background di vendita orientato al cliente, aiuterà i clienti in Europa a superare le sfide dovute alla crisi energetica e sarà parte delle azioni per accelerare le iniziative di sostenibilità del settore dei data center.

“Sono lieto di essere stato nominato SVP della divisione Secure Power in Europa e non vedo l’ora di lavorare con i nostri clienti per portare avanti la nostra missione di Partner digitali per la sostenibilità e l’efficienza”, ha affermato Marc Garner. “Credo che la digitalizzazione e l’elettrificazione siano gli elementi chiave per la decarbonizzazione e che la visione della nostra azienda per l’elettricità 4.0 sarà fondamentale per aiutare il settore dei data center a passare da consumatore a prosumer consentendo una maggiore resilienza della rete”.

Il ruolo più recente di Garner come VP della divisione Secure Power è stato nel Regno Unito e in Irlanda. Graner ha avuto la responsabilità di guidare il primo team Major Pursuits dell’azienda, insieme alle attività relative ai data center e all’alimentazione critica. In questo periodo ha lavorato direttamente con clienti chiave, tra cui organizzazioni hyperscale, colocation e utenti finali, per soddisfare le richieste di efficienza, sostenibilità e resilienza dei data center e guidare la crescita del business in tutta la sua regione di competenza.

In qualità di SVP, Marc Garner sarà responsabile del marchio di punta di Schneider Electric per le soluzioni di infrastruttura fisica, APC, nonché dei gruppi di continuità (UPS) monofase e trifase, delle soluzioni di edge computing e delle attività transazionali in tutta Europa. Il suo team collaborerà con i principali stakeholder dell’ecosistema di Partner Schneider Electric, tra cui i suoi Solution Partner IT Elite e Alliance, Distributori e Specifier, per guidare la crescita nei canali IT, OT ed ET della regione.

Dopo il lancio di mySchneider IT Solutions Provider Partner Program nel 2022, l’azienda ha concentrato i suoi sforzi nell’aiutare i Partner a specializzarsi nella sostenibilità credendo fermamente che le capacità e le competenze della propria rete di Partner saranno essenziali per raggiungere gli obiettivi net zero.

Per ulteriori informazioni su Schneider Electric, visita il sito web.

Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio le nostre energie e risorse, collegando progresso e sostenibilità per tutti. Lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è essere il tuo Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo ed energetiche leader a livello mondiale, end-point to cloud connecting prodotti, controlli, software e servizi, lungo l’intero ciclo di vita, consentendo una gestione aziendale integrata, per case, edifici, data center, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Siamo sostenitori di standard aperti ed ecosistemi di Partnership che sono appassionati dei nostri valori condivisi Meaningful Purpose, Inclusive e Empowerment .

www.se.com/it

Contatti Stampa

Schneider Electric Italia

pr.italy@globalcommunications.se.com

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it