Schneider Electric nomina Silvia Olchini Vice Presidente Secure Power

Luglio 7, 2022

(Adnkronos) – Stezzano (BG), 7 luglio 2022 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, annuncia che Silvia Olchini è stata nominata Vice Presidente della divisione Secure Power di Schneider Electric Italia; la manager ha assunto questo ruolo a partire dal 1 luglio 2022.

La nomina arriva dopo l’esperienza maturata in Schneider Electric nella Business Unit Industry come Software and Digital Sales Manager, nel 2021. Silvia Olchini porta con sé una pluriennale esperienza maturata in oltre 15 anni di attività nel settore IT, dove ha ricoperto ruoli di business development, channel management e vendite con funzioni manageriali di rilievo crescente, sia in Italia che a livello europeo.

Con la sua solida capacità manageriale e la visione strategica di ampio respiro, Silvia Olchini guiderà lo sviluppo del business di Schneider Electric rivolto al mondo dei Data Center, delle Infrastrutture IT on edge e delle soluzioni di continuità e di protezione dell’alimentazione elettrica.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione dellepersone. www.se.com/it

