Schneider Electric presenta APC Smart-UPS Ultra, il più piccolo e leggero UPS monofase da 3 kW sul mercato

Maggio 10, 2023

(Stezzano (BG) 10 maggio 2023) – • Con una densità di potenza 2,4 volte superiore e metà del peso e della dimensione rispetto alle soluzioni monofase standard, APC Smart-UPS Ultra offre più potenza in meno ingombro, liberando spazio prezioso per le applicazioni edge.

• La tecnologia agli Ioni di Litio riduce i tempi e i costi di manutenzione.

• Le opzioni di montaggio flessibili, tra cui rack, torre, parete o soffitto, consentono diverse opzioni di implementazione e maggiore spazio all’equipaggiamento IT.

• Il monitoraggio basato su cloud EcoStruxure™ Ready ottimizza le prestazioni.

• UPS ovunque e in qualsiasi momento.

Stezzano (BG) 10 maggio 2023 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e automazione dell’energia, ha presentato oggi APC™ Smart-UPS™ Ultra, il primo UPS monofase da 3 kW e 1U del settore. Progettato per offrire più potenza, flessibilità e monitoraggio intelligente nel minore ingombro, APC Smart-UPS Ultra consente ai professionisti e ai fornitori IT di affrontare molte delle sfide relative alla distribuzione dell’infrastruttura data center in ambienti di computing periferici distribuiti “on edge”.

Il mercato globale dell’edge computing sta registrando una crescita massiccia. La proliferazione di tecnologie digitali e applicazioni intelligenti sta generando la necessità di risorse di calcolo, rete e storage localizzate e vicine per consentire processi ed esperienze aziendali critici che si basano sulla connettività di rete al cloud. Tuttavia, la configurazione, la distribuzione e la manutenzione dell’infrastruttura IT di supporto per siti multipli geograficamente distribuiti comportano sfide uniche.

Con APC Smart-UPS Ultra, Schneider Electric porta sul mercato il suo UPS monofase più piccolo e innovativo che offre la flessibilità di installazione ovunque e il risparmio sul costo totale di proprietà (TCO) senza compromettere le esigenze di protezione dell’alimentazione delle attività aziendali.

Per soddisfare le esigenze digitali del futuro, i data center locali, regionali e cloud devono essere progettati per essere sostenibili, resilienti, efficienti e adattabili. “Schneider Electric continua a innovare e rispondere alle esigenze dei clienti con l’introduzione dell’APC Smart-UPS Ultra”, ha detto Tarunjeet Sarao, Vicepresidente Senior, Transactional & Edge Line of Business presso Schneider Electric. “Il primo nel suo genere, l’APC Smart-UPS Ultra sta ridefinendo l’UPS monofase, rendendolo più leggero e potente con la tecnologia a semiconduttore di nuova generazione. Inoltre, utilizza la tecnologia al litio per alimentare siti di elaborazione distribuita IT ed edge computing per assicurare che la nostra vita digitale sia sempre attiva.”

Nei contesti di IT distribuiti e di edge computing spesso ci sono significative limitazioni di spazio fisico, con una particolare attenzione alla massimizzazione dei metri quadrati e all’efficienza operativa per ottimizzare i sistemi informatici e migliorare i profitti.

Il design compatto di APC Smart-UPS Ultra permette di erogare più energia, occupando meno spazio, fornendo la flessibilità di installazione e la densità di energia di cui si ha bisogno, sia oggi che in futuro. Il design compatto della UPS è fino al 50% più piccolo e leggero rispetto alle soluzioni UPS comparabili attualmente disponibili sul mercato.

APC Smart-UPS Ultra offre opzioni flessibili di montaggio, tra cui supporti per rack, torre o parete/soffitto, in modo da poter essere posizionata fuori dal percorso per consentire più spazio per l’IT nel rack.

La gestione efficace dell’alimentazione è fondamentale per qualsiasi ambiente IT, ma la manutenzione regolare ed efficace delle soluzioni di protezione dell’alimentazione come gli UPS, specialmente su siti distribuiti multipli, può richiedere costosi investimenti OpEx se non si adottano tecnologie all’avanguardia come Smart UPS Ultra.

La batteria al litio dell’APC Smart-UPS Ultra dura fino a tre volte più a lungo rispetto a un UPS tradizionale alimentato da batterie piombo-acido (VRLA) e non avrà bisogno di essere sostituita in condizioni di funzionamento normali. Ciò contribuisce ad eliminare la costosa sostituzione della batteria, i costi della manodopera e dell’assistenza durante la vita dell’UPS. L’APC Smart-UPS Ultra consente di risparmiare fino al 15% sul TCO in 10 anni e ha una garanzia di 5 anni.

Essere sotto staffati o la mancanza di personale in loco rende la gestione, la manutenzione e le attività di servizio – come l’ispezione dei dispositivi, la sostituzione delle batterie e la sostituzione dei dispositivi guasti – molto onerosi, soprattutto se gli asset sono molto distribuiti e geograficamente dispersi.

APC Smart-UPS Ultra è EcoStruxure™ Ready, il che consente il monitoraggio basato su cloud, fornisce raccomandazioni basate sui dati per ottimizzare le prestazioni e consente una visibilità ovunque su più dispositivi UPS. La connettività è disponibile tramite porta Ethernet o porta di rete integrata e il portale web EcoStruxure Ready APC Smart-UPS fornisce avvisi automatizzati e personalizzabili sulla salute dell’UPS per rendere la manutenzione preventiva più semplice al fine di ridurre i tempi di inattività e abbassare il tempo medio di riparazione.

Per saperne di più sull’APC Smart-UPS Ultra, visita questa pagina web.

