Schneider Electric presenta EcoStruxure for eMobility, soluzione di ricarica EV dedicata al mondo building, per una mobilità elettrica sostenibile

Giugno 29, 2022

(Stezzano, 29 giugno 2022) – • Gli edifici hanno un ruolo chiave per l’elettrificazione dei trasporti

• Entro il 2030, circa il 70% delle attività di ricarica di veicoli elettrici avverrà presso edifici del terziario commerciale e industriale

• EcoStruxure for eMobility offre funzionalità per gestire l’energia e l’aumento della domanda che ne risulterà

• Arriva sul mercato la terza generazione di stazioni di ricarica connesse, EVlink Pro AC

Stezzano, 29 giugno 2022 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione degli edifici e dell’automazione, lancia una nuova soluzione di ricarica per veicoli elettrici con cui realizzare soluzioni efficienti, resilienti, sostenibili e net-zero per gli edifici.

Schneider Electric ritiene molto importante il ruolo degli edifici nell’elettrificazione dei trasporti che ci aiuterà a creare un futuro a zero emissioni. Si prevede, secondo dati Bloomberg , che entro il 2030 circa il 70% delle attività di ricarica di veicoli elettrici avverrà presso edifici del terziario commerciale, industriale e complessi residenziali.

Oggi Schneider continua a innovare la sua proposta che mira a rendere gli edifici complessivamente più sostenibili e smart aggiungendo soluzioni per la ricarica EV pensate per l’integrazione con gli impianti elettrici degli edifici.

“Man mano che i veicoli elettrici si diffonderanno, gli edifici avranno un ruolo crescente, e quando diventeranno la modalità di trasporto dominante le persone non vorranno fermarsi apposta per ricaricare; vorranno poter ricaricare dove si devono fermare per qualche motivo. Quindi si faranno ricariche in luoghi come sedi per uffici, negozi, ristoranti, parcheggi, scuole, ospedali, sale di intrattenimento… e servirà quindi gestire questa esigenza aggiuntiva” ha dichiarato Mike Doucleff, Head of eMobility Business di Schneider Electric.

Con EcoStruxure for eMobility Schneider offre una tecnologia affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico per implementare le infrastrutture di ricarica EV in particolare negli edifici del terziario commerciale e industriale. L’offerta comprende stazioni di ricarica e una soluzione per gestire facilmente installazione, manutenzione, continuità di servizio nell’edificio.

In particolare:

• EVlink Pro AC è una stazione di ricarica affidabile, sostenibile e connessa – facile da installare, da operare e manutenere, e ottima per minimizzare costi e malfunzionamenti

• EcoStruxure EV Charging Expert è un sistema di gestione dei carichi on-site che distribuisce dinamicamente e in tempo reale l’energia elettrica disponibile nell’edificio per caricare i veicoli elettrici, evitando le ore di picco e monitorando il funzionamento delle stazioni di ricarica

Da quando è iniziato il percorso di elettrificazione della mobilità, l’obiettivo principale di Schneider è sempre stato offrire soluzioni per risolvere le sfide che l’adozione di infrastrutture di ricarica presenta per i clienti.

Scopri di più su EcoStruxure for eMobility sul sito web Schneider Electric

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it