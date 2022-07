Schneider Electric riceve il premio “2022 Microsoft Energy & Sustainability Partner of the Year”

Luglio 5, 2022

(Adnkronos) – Stezzano (BG) 5 luglio 2022 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato di avere avuto il riconoscimento Energy & Sustainability 2022 Microsoft Partner of the Year. Schneider è stata scelta tra i top partner mondiali di Microsft per le sue soluzioni software innovative EcoStruxure™, offerte ai clienti e supportate da tecnologie Microsoft quali Azure Cloud e Dynamics 365.

IMicrosoft Partner of the Year Awards sono assegnati ai partner Microsoft che hanno sviluppato e fornito le migliori applicazioni o servizi e device basati su tecnologie Microsoft nel corso dell’ultimo anno. Schneider Electric si è affermata su 3.900 candidati di oltre 100 paesi, per aver fornito servizi e soluzioni rivolti all’energia e alla sostenibilità che si sono distinti tra tutti gli altri.

Nel 2021 le soluzioni EcoStruxure di Schneider Electric hanno aiutato i clienti a ridurre di 84 milioni di tonnellate le loro emissioni di anidride carbonica; dal 2018, sono 347 milioni le tonnellate di emissioni che si sono evitate o abbattute in questo modo. Le soluzioni Schneider sono supportate dalla più evoluta versione di Microsoft Azure; si aiutano le aziende a raggiungere i loro obiettivi energetici e di sostenibilità grazie al potenziale delle tecnologie per l’elettricità e al digitale.

Olivier Blum, Executive Vice-President Energy Management di Schneider Electric, ha dichiarato: “Ricevere il premio 2022 Microsoft Energy & Sustainability Partner of the Year è un grande riconoscimento dell’impatto che stiamo producendo con la nostra collaborazione, per combattere il cambiamento climatico. Siamo in un momento critico. Se non agiamo subito per ridurre le emissioni, tra poco supereremo il punto di non ritorno. Le imprese hanno un ruolo centrale nell’evitare che ciò accada: ma il loro impegno da solo non sarà comunque abbastanza. Ecco perché collaborazioni come quella tra Schneider e Microsoft sono necessarie, per dare una marcia in più negli sforzi di innovazione e creare la tecnologia che può invertire la rotta”.

Tra i clienti che a cui Schneider Electric ha fornito, insieme a Microsoft, soluzioni e servizi innovativi si può citare il caso Green Data Center. Microsoft cercava una soluzione end-to-end per progettare, costruire e gestire con più efficienza i suoi data center; Schneier ha sfruttato MTWO, la piattaforma di costruzione cloud di RIB, per integrare tutti gli input in un modello federato. Questo ha permesso a Microsoft di creare un digital twin, che ha accelerato i tempi di progetto e ha fornito causalità nella fase di costruzione; si sono ridotti gli sprechi e le ri-lavorazioni, ottenendo molte efficienze.

Inoltre Schneider Electric, che fa della propria attenzione agli obiettivi ESG un esempio e guida per tutto il suo ecosistema, ha sfruttato le tecnologie digitali ed elettriche anche nei suoi edifici. IntenCity, che ha aperto nel 2021, è un esempio di edificio del futuro: dieci volte più efficiente della media, è uno degli edifici più efficienti del mondo. Su una superficie di 26.000 metri quadrati, l’ufficio ospita 1.500 dipendenti; le soluzioni EcoStruxure su Azure permettono di sfruttare la building intelligence, raccogliendo informazioni da 60.000 punti dati ogni 2 minuti. Questo permette a IntenCity di usare dati predittivi per una gestione intelligente e flessibile dell’edificio, ottenendo anche la massima affidabilità e resilienza.

Schneider Electric e Microsoft lavorano insieme da oltre 30 anni. La longevità e il successo di questa collaborazione sono dovuti a una visione condivisa che punta all’efficienza energetica e alla sostenibilità. La capacità di accelerare i progressi in questi campi deriva dalle competenze uniche nel loro genere che sia Microsoft sia Schneider possono mettere in gioco, ma è la collaborazione che permette di andare oltre in termini di sostenibilità.

“Sono onorato di annunciare che Schneider Electric è Microsoft Energy & Sustainability Partner of the Year per il 2022,” ha detto Nick Parker, Corporate Vice President of Global Partner Solutions di Microsoft. “Schneider Electric si è distinta in un Gruppo eccezionale di candidati. Siamo stati straordinariamente colpiti dall’uso innovativo delle tecnologie Microsoft Cloud nella loro proposta di soluzioni software EcoStruxure.”

