Schneider Electric riconosciuta come leader nella consulenza sulla decarbonizzazione degli edifici da una società di ricerca e consulenza indipendente

2 Agosto 2024

(Adnkronos) – •Il report evidenzia l’approccio consulenziale end-to-end di Schneider Electric alla decarbonizzazione, dalla strategia all’implementazione

•Evidenzia l’esperienza di Schneider Electric nei sistemi di ottimizzazione degli edifici, nella modellazione del consumo energetico, nella strategia e nell’approvvigionamento di energie rinnovabili

Stezzano (BG), 2 agosto 2024 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, è stata riconosciuta come leader nel recente rapporto “Green Quadrant: Building Decarbonization Consulting 2024” di Verdantix.

Gli edifici sono responsabili del 37% delle emissioni globali di anidride carbonica, incluse quelle dirette e indirette. Questo rapporto, il primo del suo genere di Verdantix su questo argomento, abbraccia la significativa opportunità di promuovere pratiche di decarbonizzazione nel settore edilizio grazie ai sistemi di gestione dell’energia.

“Schneider Electric è onorata di essere riconosciuta da Verdantix in questo rapporto inaugurale”, ha dichiarato Steve Wilhite, President, Sustainability Business di Schneider Electric. “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come un partner di fiducia nella trasformazione globale di edifici energeticamente efficienti e digitalizzati. Continuiamo a perseguire senza sosta l’obiettivo di guidare le pratiche di decarbonizzazione in tutti i settori grazie ai nostri servizi e alle nostre soluzioni end-to-end dedicate alla sostenibilità e alla gestione dell’energia, in linea con la nostra strategia Electricity 4.0 per un mondo più elettrico e digitale”.

Questo rapporto valuta i servizi di consulenza sulla base di una gamma di fattori, volti a migliorare le prestazioni energetiche ed emissive degli edifici esistenti. Schneider Electric è riconosciuta per il suo approccio di consulenza end-to-end alla decarbonizzazione, con una menzione particolare per l’esperienza dell’azienda nei sistemi di ottimizzazione degli edifici, nella modellazione dei consumi energetici, nella strategia e nell’approvvigionamento di energia rinnovabile.

Schneider Electric ha identificato alcune priorità chiave che guidano il percorso verso edifici a emissioni zero con strategia, digitalizzazione e decarbonizzazione al centro di questo movimento

“I consulenti che vantano un’esperienza storica nell’ambiente costruito offrono servizi per migliorare le prestazioni energetiche ed emissive, durante l’intero ciclo di vita dell’edificio: dalla costruzione allo smantellamento”, ha dichiarato Connor Taylor, Senior Analyst di Verdantix. “Schneider Electric offre un portafoglio diversificato di prodotti e servizi… e negli ultimi anni ha investito molto per ampliare la propria offerta dedicata alla decarbonizzazione, grazie allo sviluppo di competenze interne di consulenza e a offerte digitali specifiche per la decarbonizzazione”.

La Sustainability Business di Schneider Electric è riconosciuta come leader globale nella consulenza energetica e di sostenibilità e nei servizi di gestione, con oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo in oltre 180 paesi. I servizi principali dell’azienda includono analisi del rischio di mercato e climatico, efficienza energetica, gestione dell’energia, consulenza sulla sostenibilità, energie rinnovabili e consulenza sulle emissioni. L’azienda dispone di un portafoglio di soluzioni digitali in continua crescita, tra cui EcoStruxure Resource Advisor e Zeigo, riconosciute diffusamente come le migliori proposte per la gestione delle risorse e l’energia rinnovabile. https://perspectives.se.com

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall’intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti.

Siamo un’azienda di persone con un ecosistema di 168.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti. www.se.com/it

Scopri nuove prospettive su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione del futuro su Schneider Electric Insights.

Contatti stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Ivonne Carpinelli

Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; ivonne@primapagina.it; cristiana@primapagina.it

Schneider Electric Italia

pr.italy@globalcommunications.se.com

