SCI ROSA SOLIDALE – SKISET e EDL SKI si impegnano!

PARIGI, 13 ottobre 2023 /PRNewswire/ — SKISET – leader a livello mondiale nel noleggio di sci – e EDL – giovane brand di sci artigianali top di gamma – lanciano uno sci solidale, in edizione limitata, in favore della lega contro il tumore al seno. Lanciato in occasione di “Octobre Rose”, questo sci inedito sarà in vendita e a noleggio in esclusiva, durante tutto l’inverno, presso i negozi partner della rete SKISET. Parte del prezzo di vendita sarà versata all’Istituto Gustave Roussy, centro principale della ricerca contro i tumori in Europa. Per ogni paio di sci venduto, 200 € saranno versati in favore della ricerca contro il tumore al seno.

SKI EDL Rose by SKISETEdizione limitata a 180 esemplari per la Francia e 20 per la Svizzera.

Che il suo design “femminile” non tragga in inganno le sportive: questo sci rosa riprende la struttura dell’EDL Cobalt, uno dei modelli di punta della collezione EDL SKI. Uno sci dinamico, vivace, giocoso. Esclusivamente per divertirsi!

Lo sapevate ?Skiset era anche partner di Odyssea 2023 a la Plagne (un evento solidale con escursioni sulla neve) in favore della ricerca contro i tumori e dell’Istituto Gustave Roussy.

SKISETSKISET è un’azienda francese che annovera 670 negozi presenti nelle principali stazioni sciistiche europee, di cui 370 in Francia. Il noleggio è un’opzione a buon mercato che permette agli appassionati di sciare ogni anno su modelli all’ultima moda, sottoposti a manutenzione e regolazione da professionisti qualificati.

Noleggiare l’attrezzatura permette inoltre di ridurre l’impatto ambientale di un paio di sci: rapportato alla quantità di giorni d’uso, in caso di noleggio l’impatto di un’attrezzatura sciistica è 15 volte inferiore. Tutti i negozi Skiset versano un contributo ecosolidale in occasione dell’acquisto del materiale destinato al noleggio per finanziare il riciclo del materiale e partecipano al riciclo di sci tramite sottoscrizione alla filiera REP (Responsabilità Estesa del Produttore).

Julien Gauthier, Direttore allo sviluppo di Skiset”La solidarietà fa parte dei valori condivisi dai montanari. In qualità di professionisti della montagna e leader mondiali nel noleggio di sci e snowboard, i negozi SKISET contribuiscono all’iniziativa solidale della lotta contro il tumore al seno. Questa collaborazione tra SKISET e il produttore di sci EDL SKI in occasione di “Octobre Rose” prolunga il sostegno da noi già assicurato a questa causa tramite Odyssea a La Plagne.”

EDL SKIEDL SKI è un nuovo brand svizzero dedicato agli appassionati di sci, che abbina il know-how artigianale alla cultura della montagna proponendo prodotti top di gamma, destinati esclusivamente al piacere di sciare. L’edelweiss (o stella alpina) è il fiore simbolo delle Alpi e ha fornito il suo nome ai vari modelli: EDL Weiss, Black, Cobalt, Red, Blue, Topaze… (edel {trad. dal tedesco} nobile) Sugli sci EDL sono disegnate le Alpi viste da Villars – Les Diablerets, la base che ci sta particolarmente a cuore. Simbolizzano le radici alpine del brand. Gli sci EDL vengono immaginati, disegnati e progettati a Nyon e a Villars-sur-Ollon, in Svizzera. Vengono fabbricati artigianalmente in Italia, a pochi chilometri dalla frontiera svizzera, rispettando le tradizioni alpine di buona qualità del manufatto e della cultura dello sci.

