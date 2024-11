Scopri prodotti smart di alta qualità per la casa a prezzi imbattibili: EZVIZ lancia le offerte del Black Friday sui suoi bestseller e sulle innovazioni di punta

25 Novembre 2024

Enormi risparmi sui pluripremiati prodotti per la sicurezza e sui robot aspirapolvere di EZVIZ, rendi la casa sicura e confortevole prima dell’arrivo dell’anno nuovo.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ — EZVIZ, azienda leader nel settore della smart home, nota per i suoi prodotti di alta qualità, accresce l’entusiasmo per lo shopping del Black Friday dando il via alle sue offerte speciali. Semplificando lo stressante processo di selezione dei prodotti e di confronto delle offerte tra marchi e piattaforme, EZVIZ offere grandi sconti sul suo vasto catalogo di prodotti, per aiutare le persone a creare da zero un sistema smart multi-dispositivo. Anche i proprietari di casa più impegnati, ma esigenti, possono trovare rapidamente dispositivi essenziali come telecamere di sicurezza per il garage, monitor per controllare gli animali domestici o aspirapolvere multiuso a prezzi imperdibili e con funzionalità ineguagliabili.

Gli sconti del Black Friday di EZVIZ si applicano dal 22 novembre al 2 dicembre nello store ufficiale su Amazon Italy. Ecco alcune offerte imperdibili per ogni famiglia che punta alla tranquillità o a idee regalo per le prossime festività:

CP7 Videocitofono Smart – ora €229.99, prima €299.99

Una soluzione rivoluzionaria che sostituisce i citofoni tradizionali con controlli remoti connessi a Internet e funzioni di sicurezza avanzate. CP7, un dispositivo 2-in-1 che combina citofono da esterno e telecamera, consente agli utenti di gestire l’accesso a porte o cancelli sia dal grande display dentro casa sia da remoto tramite l’App EZVIZ. I visitatori autorizzati possono entrare senza chiavi in qualsiasi momento, mentre i proprietari restano aggiornati grazie ad avvisi in tempo reale quando viene rilevata la presenza di persone.

BC1C Telecamera da Esterno a Batteria (pannello solare incluso) – ora €97.99, prima €119.99

Una videocamera innovativa a batteria che non richiede cavi di rete, prese di corrente o hub aggiuntivi. Questa soluzione eccelle rispetto alle soluzioni cablate ed è facile da installare anche grazie alle grandi batterie alimentate continuamente dall’energia solare. Dotata di intelligenza artificiale, è in grado di rilevare e registrare quello che succede, fornendo uno spazio di archiviazione gratuito di 32 GB.

C6N Telecamera da Interno Pan & Tilt – ora €21.99, prima €29.99

Una videocamera altamente conveniente per chiunque stia iniziando a costruire un sistema di sicurezza intelligente. Un bestseller dalla qualità comprovata, la C6N usa una lente motorizzata per rilevare i movimenti da tutte le direzioni e tracciare automaticamente le attività in corso. Grazie al suo design plug-and-play, viene utilizzata come monitor per animali o bambini, come telecamera per negozi, abitazioni e piccole imprese.

