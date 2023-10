Scorpion Therapeutics e Pierre Fabre Laboratories annunciano la somministrazione al primo paziente dello studio clinico di Fase 1/2 di STX-721, un inibitore dell’esone 20 dell’EGFR selettivo delle mutazioni per il trattamento del

Ottobre 10, 2023

carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico

— STX-721 è caratterizzato da un’elevata selettività e da un profilo che è potenzialmente il migliore della categoria

— Il secondo programma di Scorpion che entrerà in sviluppo clinico quest’anno —

— Uno dei due programmi per l’EGFR in corso di sviluppo con i Laboratori Pierre Fabre —

BOSTON e CASTRES, Francia, 10 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Scorpion Therapeutics, Inc. (“Scorpion”), un’azienda oncologica pionieristica in fase clinica che sta ridefinendo la frontiera della medicina di precisione attraverso la sua strategia “Precision Oncology 2.0”, e Pierre Fabre Laboratories hanno annunciato oggi la somministrazione al primo paziente, di uno studio clinico di Fase 1/2 di un’escalation della dose e un’espansione della dose nell’uomo, che valuta STX-721 – il farmaco di Scorpion altamente differenziato, biodisponibile per via orale, irreversibile, inibitore altamente selettivo della tirosin-chinasi (“TKI”) che ha come bersaglio il recettore del fattore di crescita dell’epidermide (“EGFR”) e le mutazioni da inserzione dell’esone 20 dell’ERBB2 (HER2) (“ex20ins”), noti fattori oncogenici clinicamente validati nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (“NSCLC”). Lo studio clinico di fase 1/2 valuterà STX-721 come monoterapia in partecipanti con NSCLC localmente avanzato o metastatico che presentano mutazioni EGFR ex20ins.

Il NSCLC è il sottotipo più comune di carcinoma polmonare e varie mutazioni dell’EGFR sono i fattori più frequenti del NSCLC, presenti fino al 38% dei tumori, a seconda dell’area geografica.[1],[2], [3][4] Di questa popolazione, fino al 10% presenta mutazioni ex20ins.

“Siamo entusiasti di iniziare la valutazione clinica di STX-721, il nostro inibitore selettivo dell’EGFR mutante ex20ins con un profilo che è potenzialmente il migliore della categoria, per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule”, ha dichiarato Axel Hoos, M.D., Ph.D., Chief Executive Officer di Scorpion. “L’avvio del secondo studio clinico quest’anno sottolinea la produttività e l’esecuzione del nostro team di ricerca, nonché la fiducia che Scorpion e i Pierre Fabre Laboratories ripongono nella qualità, nella selettività e nella potenziale differenziazione clinica di questo composto. Sulla base dei dati preclinici finora ottenuti, riteniamo che STX-721 sia più selettivo e in grado di fornire una finestra terapeutica più ampia rispetto ad altre terapie attualmente in commercio o in fase di sviluppo e, di conseguenza, abbia il potenziale per fornire un’efficacia superiore a questa popolazione di pazienti altamente sottoservita”.

“Siamo lieti di vedere STX-721 entrare in clinica nonché i progressi complessivi ottenuti da quando abbiamo annunciato la partnership con Scorpion sei mesi fa”, ha dichiarato Eric Ducournau, Chief Executive Officer dei Pierre Fabre Laboratories. “I nostri due team hanno lavorato a stretto contatto su entrambi i candidati EGFR e non vediamo l’ora di vedere come i pazienti potranno beneficiare di questa terapia mirata”.

STX-721 è un trattamento orale progettato per essere mutante-selettivo e ottimizzato per tollerabilità ed efficacia rispetto ai trattamenti commerciali attualmente disponibili. Le opzioni terapeutiche esistenti presentano limitazioni significative associate all’inibizione dell’EGFR wild-type nei tessuti sani, tra cui gravi eventi avversi che spesso portano a riduzioni o interruzioni della dose.

“STX-721 è un inibitore orale delle mutazioni dell’EGFR ex20ins che risparmia il wild-type e presenta un profilo di selettività preclinico convincente”, ha dichiarato Michael Streit, M.D., Chief Medical Officer di Scorpion. “In questo studio di Fase 1/2, cercheremo di dimostrare come queste qualità uniche si traducano in un profilo di prodotto che è potenzialmente il migliore della categoria, che aumenta i tassi di risposta grazie al suo design ottimizzato. Non vediamo l’ora di collaborare con i ricercatori dello studio e con i nostri colleghi dei Pierre Fabre Laboratories per valutare STX-721 nei pazienti con NSCLC mutato in EGFR ex20ins”.

Informazioni sullo studio di fase 1/2 STX-721Lo studio clinico di Fase 1/2 di Scorpion, in collaborazione con i Pierre Fabre Laboratories, è uno studio multicentrico, in aperto, progettato per valutare la sicurezza e la tollerabilità di STX-721 in dosi multiple ascendenti per i pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico guidato da mutazioni EGFR. L’obiettivo dello studio è caratterizzare il profilo di sicurezza di STX-721 e determinare una dose massima tollerata o una dose ottimale biologicamente attiva più bassa, se appropriata, come dose raccomandata in Fase 2 (“RP2D”) come monoterapia per il NSCLC guidato da mutazioni dell’EGFR exon20ins. Una volta stabilita la RP2D, Scorpion intende continuare a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia complessiva di STX-721. Gli obiettivi secondari di questo studio di Fase 1/2 comprendono la valutazione del profilo farmacocinetico, degli effetti farmacodinamici e della risposta clinica misurata in base ai criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi (“RECIST”) versione 1.1. Per saperne di più sulla prima sperimentazione nell’uomo di STX-721, visitare questa pagina.

Informazioni su Scorpion TherapeuticsScorpion è un’azienda oncologica di fase clinica all’avanguardia che sta ridefinendo la frontiera della medicina di precisione per offrire terapie ottimizzate e trasformative a popolazioni più ampie di pazienti affetti da tumore, una strategia che Scorpion definisce “Oncologia di precisione 2.0. Scorpion ha costruito una piattaforma proprietaria e completamente integrata delle tecnologie più avanzate nel campo della biologia del cancro, della chimica medicinale e delle scienze dei dati, con l’obiettivo di creare in modo coerente e rapido composti di piccole molecole squisitamente selettivi contro uno spettro di bersagli senza precedenti. Scorpion intende sfruttare la sua piattaforma per far avanzare un’ampia pipeline di composti ottimizzati e di proprietà esclusiva in tre categorie di bersagli: molecole best-in-class che mirano a bersagli oncogeni convalidati; molecole first-in-class per bersagli in precedenza non farmacologici; e molecole first-in-class per nuovi bersagli oncologici. Per ulteriori informazioni, visitare www.scorpiontx.com.

Informazioni su Pierre Fabre LaboratoriesPierre Fabre Laboratories è un’azienda francese leader nel settore dei trattamenti medici e di cosmesi con un’esperienza di oltre 4 decenni nell’innovazione, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione in oncologia. Nel 2022, l’azienda ha dedicato circa l’80% delle sue risorse di R&S all’oncologia e ha dichiarato che le terapie mirate sono la sua principale priorità di R&S. Il suo attuale portafoglio commerciale in oncologia comprende tumori del colon-retto, della mammella e del polmone, il melanoma, l’ematologia e le condizioni pre-cancerose della pelle come la cheratosi attinica.

Nel 2022 Pierre Fabre Laboratories ha registrato 2,7 miliardi di euro di fatturato, il 69% del quale proveniente da vendite internazionali effettuate in oltre 120 Paesi. Fondata nel sud-ovest della Francia, dove si trova la sua sede principale sin dal 1962, il Gruppo produce oltre il 90% dei suoi prodotti in Francia e impiega circa 9.600 dipendenti in tutto il mondo. La società è posseduta per l’86% dalla Fondazione Pierre Fabre, una fondazione di interesse pubblico riconosciuta dal governo, e secondariamente dai suoi dipendenti, attraverso un piano internazionale di azionariato dei dipendenti. La politica di sostenibilità di Pierre Fabre Laboratories è stata valutata dall’organismo di certificazione indipendente AFNOR a livello “Esemplare” del suo marchio CSR (standard ISO 26 000 per lo sviluppo sostenibile).

Ulteriori informazioni su Pierre Fabre Laboratories sono consultabili sul sito www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

