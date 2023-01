Secondo il British Council, gli insegnanti di inglese sostengono l’apprendimento continuativo finalizzato alla costruzione della fiducia in se stessi

Gennaio 18, 2023

– – Nell’ambito della Giornata internazionale dell’istruzione, il British Council e GfK condividono i risultati di una ricerca che mette in evidenza le preoccupazioni, le esigenze e gli interessi formativi dei responsabili della formazione e dell’insegnamento della lingua inglese in tutte le fasi del percorso formativo

– Gli insegnanti intervistati riferiscono di trovarsi di fronte a quattro sfide: adattarsi alle esigenze quotidiane della classe, tenersi aggiornati, aumentare la fiducia in se stessi degli studenti e la necessità di comprendere meglio i loro interessi

– La community di TeachingEnglish offre opportunità di crescita e risorse gratuite a una comunità di operatori e professionisti dell’insegnamento della lingua inglese

ROMA , 18 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Il British Council, Organizzazione internazionale del Regno Unito per le relazioni culturali e le opportunità educative, ha condotto uno studio insieme a una delle maggiori società di ricerche di mercato, GfK, per analizzare le attuali esigenze formative degli insegnanti di lingua inglese in Spagna, Germania e Polonia, in rappresentanza delle tendenze europee.

Il rapporto esamina le esigenze formative degli insegnanti di lingua inglese in contesti diversi. Comprende insegnanti di scuole statali e private, accademie di lingue, direttori di scuole e centri linguistici e altri ruoli dirigenziali. Per questi insegnanti, la crescita professionale continua è considerata “molto rilevante” in quanto necessità sociale e morale.

Lo studio fa emergere altre preoccupazioni che gli insegnanti di inglese si trovano ad affrontare, tra cui la necessità di tenere il passo con gli attuali sviluppi (in termini di requisiti della classe, nuovi metodi di insegnamento, sfide digitali, ecc.). Un altro aspetto che evidenziano è la necessità di stabilire una relazione con studenti di età diversa.

La ricerca mostra inoltre che gli ostacoli all’attuazione di uno sviluppo professionale continuo sono legati al tempo disponibile (programmi che consentano l’equilibrio tra vita professionale e vita privata) e agli investimenti economici (non tutte le opportunità di formazione sono gratuite). Inoltre, la proposta ha bisogno di maggiore chiarezza, considerando l’aumento della sua complessità dopo la crescita esponenziale delle risorse online. Secondo gli insegnanti intervistati, queste ultime pongono una sfida aggiuntiva in quanto l’abbondanza di informazioni online rende difficile scegliere le risorse giuste.

Responsabili e direttori scolastici, fattori chiave di influenza per gli insegnanti di inglese

Anche i dirigenti (direttori e colleghi) sono identificati come un elemento fondamentale per il successo degli studenti, in quanto svolgono un ruolo essenziale nella promozione dello sviluppo professionale continuo degli insegnanti di inglese.

Ciò significa che i dirigenti si sentono responsabili della formazione degli insegnanti, molti dei quali sono attivamente alla ricerca di possibili corsi e risorse. Sono anche destinatari chiave di informazioni che trasmettono ai loro insegnanti e sono spesso visti come fonti di influenza in quanto affidabili e credibili.

Supporto al CPD per gli insegnanti in tutto il mondo

Il British Council fornisce agli insegnanti risorse online gratuite a livello globale (tra cui MOOC, webinar e podcast) per completare il loro CPD (percorso di sviluppo professionale continuo) attraverso la piattaforma TeachingEnglish. Con oltre 32 milioni di pagine visualizzate nel 2022, TeachingEnglish è la più grande community di insegnanti online del mondo. Nei prossimi mesi, la piattaforma offrirà nuovi MOOC su “L’inglese nell’aula multilingue” e “Il genere nell’istruzione linguistica”, insieme alla seconda serie del podcast di TeachingEnglish, già disponibile online.

