Secondo un report di Schneider Electric e MIT Technology Review, l’industria manifatturiera è nel pieno della trasformazione sostenibile

Maggio 25, 2022

(Adnkronos) – • Il nuovo studio di Schneider Electric e MIT Technology Review rivela che le più importanti aziende manifatturiere oggi scelgono la sostenibilità in modo intenzionale e non più “incidentale”

• L’obiettivo è la visibilità totale delle emissioni di anidride carbonica in tutta la supply chain, andando oltre alla mera efficienza di processo

Bergamo, 25 maggio 2022- Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha collaborato con la media company indipendente mondiale MIT Technology Review per evidenziare come nel settore manifatturiero vi sia una spinta importante verso la sostenibilità, con l’obiettivo a lungo termine della visibilità totale delle emissioni di anidride carbonica

La ricerca congiunta, intitolata “Equipment management and sustainability” mette in luce che le più importanti aziende manifatturiere stanno passando a un approccio in cui la sostenibilità è l’obiettivo dei miglioramenti nei processi e non soltanto un “effetto collaterale” di una gestione responsabile di macchine e impianti. In particolare sono emerse alcune tendenze rilevanti.

Si diffondono pratiche di sostenibilità specifiche sui prodotti

Le principali aziende stanno modernizzando i processi per abilitare la decarbonizzazione. Questo obiettivo si ottiene migliorando l’operatività delle apparecchiature, riducendo gli scarti e producendo con materiali a più bassa intensità di emissioni.

Il report suggerisce che le aziende manifatturiere perseguono maggiore visibilità su questi aspetti con le data analytics e con la connessione digitale delle supply chain. I produttori adottano i principi dell’Industria 4.0 utilizzando sensori e strumenti per la gestione delle performance, che aumentano la disponibilità di dati rilevanti in ottica di sostenibilità e di dati sulle emissioni in tutta l’operatività aziendale.

Processi modulari permettono di fare migliori previsioni

La tecnologia si usa anche per creare migliori processi predittivi, e riorganizzarli affinché siano più leggeri e modulari. Ciò permette di adattare le linee di produzione, i processi, l’utilizzo di materie prime per calibrare con più precisione la produzione. Inoltre, questo permette di realizzare migliori previsioni e di impostare processi produttivi personalizzati e “on demand”.

Le aziende oggi usano la progettazione virtuale per testare nuovi modelli di produzione sostenibili prima di adottarli nella realtà fisica, ad esempio con sistemi di digital twin mirati a ridurre l’energia utilizzata nei processi di design della produzione.

Criteri di progettazione che supportano l’economia circolare

Le principali aziende manifatturiere stanno rivedendo i processi manifatturieri nell’ottica degli obiettivi di economia circolare. Questo spesso comporta la creazione di piani aziendali di lungo termine dedicati alla gestione dei materiali e l’adozione di principi di produzione “pensati per la sostenibilità”.

Fra queste ci sono delle fabbriche che smontano i prodotti esistenti per fare miglior uso degli parti di ricambio e dei nuovi modelli di TCO (total cost of ownership legati ad una progettazione di prodotto che richiede meno processi, a input più sostenibili e riducendo anche la vita utile dei prodotti “ad alta intensità di macchinari” per cogliere i vantaggi delle innovazioni iterative nell’efficienza elettrica.

Frédéric Godemel, EVP of Power Systems & Services at Schneider Electric, ha detto:

“Il settore manifatturiero sta passando da una sostenibilità “incidentale” a una sostenibilità intenzionale. Questo report ci dice che non è più una felice coincidenza ottenerla: l’unione tra gestione efficiente delle apparecchiature e l’adozione voluta di principi green porta il settore sulla strada per una effettiva decarbonizzazione nel lungo termine. Detto questo, il tempo a nostra disposizione per decarbonizzare è sempre di meno. Bisogna accelerare utilizzando nel modo migliore i dati e le tecnologie digitali per dare un contributo significativo agli obiettivi climatici globali”.

Per scoprire di più su come le aziende nel mondo usano i dati e l’innovazione per arrivare alla neutralità di emissioni di processi e asset produttivi, è possibile ricevere su richiesta ilreport “ “Equipment management and sustainability: How global businesses use insight and innovation to make their manufacturing processes and assets carbon neutral”.

