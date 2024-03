Seegene e Springer Nature annunciano i vincitori del programma “Open Innovation Program”

22 Marzo 2024

SEUL, Corea del Sud, 22 marzo 2024 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader della Corea del Sud che fornisce una soluzione completa per la diagnostica molecolare PCR e Springer Nature, uno dei principali fornitori mondiali di servizi alla comunità di ricerca, il 15 marzo 2024 (GMT) hanno pubblicato l’elenco finale dei vincitori del progetto di sviluppo di reagenti diagnostici attraverso la piattaforma online dell'”Open Innovation Program” (https://openinnovation.seegene.com/open-innovation/2023-2024-announcements/).

A settembre 2023, Seegene e Springer Nature hanno annunciato l’apertura delle candidature da parte di scienziati ed esperti di tutta la comunità scientifica globale per condurre ricerche con 15 progetti volti a sviluppare reagenti per test diagnostici qPCR sindromici di Seegene per l’Open Innovation Program.

Sono state presentate complessivamente 281 candidature da 47 paesi diversi, a dimostrazione dell’interesse mondiale per il programma. Sono stati condotti due cicli di valutazione, che includevano l’analisi dei documenti presentati e sopralluoghi in loco specifici per ciascun paese. Al termine del rigoroso processo di valutazione, sono state selezionate un totale di 26 candidature. Sono stati selezionati in totale 17 vincitori , inclusi quelli che hanno presentato la loro candidatura per più di un progetto.

I progetti designati selezionati e il numero finale dei vincitori sono:

Il programma “Open Innovation Program” ha visto vincitori un totale di 12 paesi, con la seguente distribuzione: Belgio (3), Paesi Bassi (1), Germania (2), Italia (3), Portogallo (1), Canada (3), Stati Uniti (3), Messico (2), Argentina (1), Emirati Arabi Uniti (3), Corea del Sud (3) e Kenya (1). (I numeri tra parentesi indicano il numero di progetti selezionati)

I vincitori riceveranno borse di ricerca fino a 600.000 USD per progetto. Inoltre, Seegene fornirà gratuitamente durante tutto il periodo della collaborazione reagenti qPCR sindromici, reagenti di estrazione, la tecnologia di sviluppo automatizzato dei test (SGDDS), uno strumento automatizzato (AIOS) e il relativo software.

Lo sviluppo di prodotti che racchiudano la conoscenza e l’esperienza degli scienziati di tutto il mondo è essenziale per raggiungere l’obiettivo generale: “Un mondo libero da tutte le malattie.” Il progetto “Open Innovation Program” appena inaugurato segna il primo passo di tale impegno.

“Le selezioni, che hanno attirato numerosi candidati eccezionali provenienti da contesti diversi, rappresentano un’opportunità preziosa per coltivare una solida rete globale di collaborazioni per studi clinici”, ha affermato il Dott. Jik Young Park, responsabile dello sviluppo dell’automazione di Seegene. Il Dr. Park è stato membro del comitato responsabile della revisione delle domande presentate.

Il programma “Open Innovation Program” costituisce parte integrante della più ampia iniziativa di condivisione tecnologica di Seegene, SG OneSystem™ business, che è stata lanciata nel 2023 e si allinea con la visione dell’azienda di ottenere un “mondo libero da tutte le malattie”.

SG OneSystem™ business consiste nella diffusione della vasta esperienza e conoscenza di Seegene, accumulata in 20 anni. L’iniziativa prevede la collaborazione con istituzioni rappresentative di ciascun paese, per sviluppare in modo efficace prodotti diagnostici su misura per soddisfare le esigenze del mercato locale.

Nel perseguire questa visione, nel gennaio 2024 Seegene ha ulteriormente rafforzato il suo SG OneSystem™ business attraverso la collaborazione strategica con Microsoft, segnando un importante traguardo nel suo impegno a far progredire le soluzioni sanitarie globali. Il sistema di sviluppo digitalizzato di Seegene(SGDDS), che consente ai ricercatori meno esperti di sviluppare test, integrerà i servizi Microsoft Azure, incluso il servizio Azure OpenAI.

Informazioni su Seegene

Seegene ha alle spalle esperienze accumulate in oltre 23 anni di attività, ricerca, sviluppo e produzione nel campo delle tecnologie di PCR quantitativa sindromica, diventate famose in tutto il mondo durante la pandemia di COVID-19 per aver fornito oltre 340 milioni di test per COVID-19 a oltre 100 paesi. La caratteristica chiave delle esclusive tecnologie di Seegene per la PCR sindromica è la capacità di testare contemporaneamente in un solo tubo di reazione fino a 14 patogeni che causano la stessa sintomatologia, fornendo informazioni di natura quantitativa sul profilo infettivo da correlare con la gravità della malattia.

