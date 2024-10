Seegene e Werfen finalizzano un accordo di partnership su un’iniziativa di condivisione tecnologica

16 Ottobre 2024

– SEOUL, Corea del Sud, 16 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Seegene Inc., una delle principali aziende sudcoreane che offre soluzioni complete per la diagnostica molecolare PCR, ha annunciato oggi la finalizzazione di un accordo di partnership con Werfen, leader mondiale nella diagnostica, per un’iniziativa di condivisione tecnologica. In base all’accordo, Seegene e Werfen costituiranno una nuova società la NewCo Werfen-Seegene, in Spagna, a seguito del completamento delle approvazioni governative obbligatorie previste entro la prima metà del 2025.

Questa partnership si basa sul lancio dell’iniziativa di condivisione tecnologica, che ha visto la prima collaborazione NewCo, stretta a marzo 2023 con Hylabs, un’azienda leader nella diagnostica in Israele.

L’iniziativa di condivisione tecnologica ha l’obiettivo di diffondere globalmente le tecnologie diagnostiche e di analisi dei dati di Seegene, tra cui la real time PCR sindromica e un sistema automatizzato per lo sviluppo dei prodotti (SGDDS), avendo come partner aziende leader in ogni paese. La tecnologia real time PCR sindromica di Seegene rappresenta una svolta per il rilevamento di target molecolari. Consente il rilevamento simultaneo di un massimo di 14 patogeni in un unico tubo di reazione, fornendo informazioni quantitative per ciascun target.

Le aziende partner collaboreranno con scienziati ed esperti locali per sviluppare test diagnostici su misura per le esigenze delle loro comunità e dei loro settori, coprendo un ampio spettro di malattie umane e non umane. Nonostante le sfide poste dal cambiamento climatico e dall’aumento previsto delle epidemie, la visione ultima dell’iniziativa è quella di creare “un mondo libero dalle malattie”, un futuro in cui le persone non soffrano più di patologie infettive e tumori, e in cui animali e piante prosperino senza malattie.

La nuova società Werfen-Seegene darà priorità allo sviluppo di prodotti per le malattie infettive, inclusi test di resistenza antimicrobica e farmacologica, test di valutazione della carica virale, test di monitoraggio per i pazienti sottoposti a trapianto di organi, test per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e per le malattie emergenti specifiche della regione. La NewCo sfrutterà l’ampia infrastruttura e rete locale di Werfen per fornire prodotti adatti alle esigenze locali, contribuendo così all’assistenza sanitaria in Spagna.

Essendo il quarto mercato europeo per la diagnostica in vitro (IVD), la Spagna è destinata a fungere da polo strategico per questa espansione. Di conseguenza, la NewCo si muoverà per ottenere l’approvazione ai sensi della normativa sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (CE-IVDR), per espandersi nei mercati sia europei che globali.

“Nell’ultimo decennio la nostra collaborazione con Seegene ha dimostrato l’impatto significativo dei loro test diagnostici PCR sindromici sulla sanità. Guardiamo con fiducia all’opportunità di sfruttare la tecnologia senza pari e l’esperienza di Seegene nella produzione e nello sviluppo di prodotti su misura per il mercato spagnolo e quello portoghese, dove, a causa della frequente comparsa di nuove malattie infettive e mutazioni virali, forte è la domanda di sviluppo rapido dei prodotti diagnostici “Questa partnership con Seegene ci consentirà di espandere la nostra presenza e di rispondere rapidamente a eventuali focolai”, spiega Carlos Pascual, CEO di Werfen.

“Abbiamo grandi aspettative per questa NewCo, che unirà l’ampia esperienza commerciale di Werfen con le capacità di sviluppo e produzione dei prodotti sindromici di Seegene. Continueremo a condividere la nostra tecnologia con le principali aziende mondiali e con i paesi interessati alla nostra iniziativa di condivisione. “Werfen-Seegene svolgerà un ruolo fondamentale nell’accelerare l’espansione globale della nostra iniziativa”, aggiunge il dott. Jong-Yoon Chun, CEO e fondatore di Seegene.

Nell’ambito di questa iniziativa Seegene ha inoltre stretto importanti partnership strategiche con Microsoft e Springer Nature. L’obiettivo della collaborazione con Microsoft è quello di fornire alle aziende globali, coinvolte nell’iniziativa di condivisione tecnologica, un sistema di sviluppo del prodotto semplificato, potenziato da operazioni IT avanzate e analisi dei dati supportate dall’intelligenza artificiale. Springer Nature promuove l’innovazione dei prodotti diagnostici PCR attraverso il suo Open Innovation Program (OIP), lanciato nel 2023, seguito nel 2024dai Nature Awards MDx Impact Grants. Intende ulteriormente espandere e sviluppare questo programma per supportare le NewCo nella collaborazione con scienziati ed esperti locali per sviluppare prodotti innovativi in diversi settori.

Informazioni su SeegeneSeegene vanta 24 anni di esperienza dedicata in R&S, produzione e attività commerciali correlate alle tecnologie real time PCR sindromiche. Questa esperienza è stata particolarmente evidenziata durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 a più di 100 paesi in tutto il mondo. La tecnologia PCR sindromica di Seegene consente la rilevazione simultanea di 14 patogeni, che causano sintomi simili, in un unico tubo di reazione, fornendo informazioni quantitative per ciascun patogeno.

Visita il sito Seegene.com e seguici su linkedin.com/company/seegene-inc

Informazioni su WerfenFondata nel 1966, Werfen è uno sviluppatore, produttore e distributore a livello mondiale di strumenti diagnostici specializzati, reagenti correlati, celle di automazione e soluzioni per la gestione dei dati, utilizzati principalmente in ospedali e laboratori clinici privati. Le linee di business dell’azienda includono emostasi, diagnostica per Acute Care, trasfusioni, autoimmunità e trapianti. Werfen opera direttamente in oltre 30 paesi e in più di 100 territori attraverso distributori.

Per maggiori informazioni visita werfen.com

