Seegene ha presentato la sua tecnologia multiplex all’ADLM 2024

9 Agosto 2024

– Sono state esposte tecnologie di test PCR multiplex che forniscono risultati completi in un singolo test

– Sono stati presentati saggi multiplex e sistemi di test automatizzati

– È stata presentata la campagna SG OneSystem™, iniziativa globale di condivisione tecnologica di Seegene

SEOUL, 9 agosto 2024 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader della Corea del Sud che fornisce una soluzione completa per la diagnostica molecolare in PCR, ha mostrato i suoi prodotti e sistemi chiave all’Association for Diagnostics & Laboratory Medicine 2024 (ADLM 2024) nell’ambito del tema “Un campione, molte risposte”. L’evento si è tenuto a Chicago dal 30 luglio al 1º agosto.

L’azienda ha presentato la sua linea di prodotti multiplex per PCR real-time, sviluppati per identificare più target in un unico test. Questi prodotti includono test IVDR, i quali vengono venduti al di fuori degli Stati Uniti per la diagnosi di infezioni respiratorie (RP), di infezioni del tratto gastrointestinale (GI), di infezioni sessualmente trasmissibili (STI), di infezioni da papillomavirus umano (HPV) e delle resistenze antimicrobiche (AMR). Allo stand espositivo dell’azienda è stato mostrato il workflow dei test Seegene.

Oltre alla sua linea di punta, Seegene ha mostrato i sistemi Seegene STARlet-AIOS™ (AIOS) e Seegene NIMBUS, i quali offrono soluzioni automatizzate adatte alle diverse esigenze dei laboratori diagnostici.

Il sistema AIOS è stato pensato per automatizzare l’intero processo di estrazione, PCR set up e amplificazione dei target, nonché l’analisi del dato, riducendo al minimo le contaminazioni causate dall’operatore.

“L’ADLM 2024 è stata una grande opportunità per Seegene per promuovere a livello globale la nostra tecnologia PCR multiplex e i sistemi di test automatizzati”, ha affermato Daniel Shin, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile Globale delle Vendite e del Marketing di Seegene. “Seegene mantiene il suo impegno aconsolidare la propria posizione di azienda leader a livello mondiale nel campo della diagnostica molecolare, promuovendo ampiamente le proprie attività e identificando attivamente potenziali partner per creare ‘un mondo libero da tutte le malattie'”.

La tecnologia PCR di Seegene permette di identificare in una singolo tubo di reazione fino a 14 patogeni esfruttando l’approccio sindromico, l’utilizzo del pannello consente di rilevare molteplici patogeni chiave. Latecnologia PCR sindromica di Seegene è molto apprezzata per la sua capacità di fornire informazioni quantitative. I test multiplex riducono la necessità di test aggiuntivi, riducendo i costi e aumentando l’efficienza in termini di tempo.

L’azienda ha tenuto diversi simposi aziendali per presentare la propria strategia aziendale a lungo termine,con la campagna SG OneSystem™, iniziativa di condivisione tecnologica dell’azienda, e l’Open Innovation Program (OIP), un progetto globale di sviluppo di reagenti.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta 23 anni di esperienza aziendale, di produzione e di ricerca e sviluppo dedicata alle tecnologie PCR quantitative multiplex , particolarmente di rilievo durante la pandemia COVID-19 quando ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 a più di 100 paesi in tutto il mondo. La funzione chiave delle esclusivetecnologie per la PCR sindromica di Seegene è la capacità di testare simultaneamente, in una sola proveetta, 14 agenti patogeni e fornire risultati quantitativi.

Informazioni sull’Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM)

Dedicato al raggiungimento di una salute migliore attraverso la medicina di laboratorio, ADLM (ex AACC) riunisce più di 70.000 professionisti di laboratorio, medici, ricercatori e leader aziendali di tutto il mondo nell’ambito della chimica clinica, diagnostica molecolare, spettrometria di massa, medicina traslazionale e altre aree del progresso della scienza di laboratorio. Dal 1948, l’ADLM opera per promuovere gli interessi comuni del settore, fornendo programmi che vertono sulla collaborazione scientifica, la conoscenza, l’esperienza e l’innovazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.myadlm.org.

