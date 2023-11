Seegene ottiene un miglior rating ESG dal Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability (KCGS)

Novembre 17, 2023

KCGS attribuisce a Seegene il rating B+ per i progressi relativi alla Dichiarazione sulla gestione dei diritti umani, al pack ecosostenibile e all’istituzione di un comitato ESG interno.

SEUL, Corea del Sud, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (KQ096530), un’azienda sudcoreana leader nella fornitura di soluzioni complete per la diagnostica molecolare, ha annunciato il 10 novembre di aver ricevuto un rating complessivo “B+” nella valutazione ESG 2023 condotta dal Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability.

KCGS, una delle principali agenzie di valutazione ESG in Corea del Sud, valuta annualmente il livello di gestione sostenibile delle società quotate in borsa, negli ambiti ambientale, sociale e di governance, L’agenzia valuta le società e attribuisce un rating sulla base della seguente scala: S, A+, A, B+, B, C e D.

Seegene ha ottenuto una valutazione complessiva “B+”, che rappresenta un miglioramento di due livelli rispetto alla valutazione “C” ricevuta nel 2022. Nello specifico, l’azienda è migliorata di un livello nella categoria ambientale (da “B” a “B+”), ha mantenuto un “B +” nella categoria sociale e è migliorata di tre livelli nella categoria di governance (da “D” a “B+”). Tali risultati sono da attribuire all’impegno crescente di Seegene nelle iniziative di gestione sostenibile, che hanno gettato le basi per una gestione attiva del rischio non finanziario.

Nel 2022, Seegene ha istituito il Comitato ESG che riporta direttamente al Consiglio di amministrazione e che è dedicato al costante miglioramento di quattro direzioni strategiche fondamentali: realizzare un pack ecosostenibile; rafforzare la gestione responsabile del prodotto; migliorare il valore degli stakeholder e stabilire una governance sostenibile.

Inoltre, Seegene pubblica un Report sulla gestione della sostenibilità sin dal 2022.

Osservando attentamente ciascuna categoria di rating, nella categoria “Ambiente”, l’azienda ha risposto attivamente al cambiamento climatico e ha aumentato i propri sforzi di gestione. Per rispondere alle normative ambientali globali, Seegene ha sviluppato un pack ecosostenibile realizzato con materiali riciclabili al 100%, che ha contribuito a ridurre i costi di trasporto e le emissioni di gas serra del 12%. Seegene ha presentato domanda di brevetto nazionale per il suo pack ecosostenibile nel novembre 2022 e una domanda internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) nell’ottobre 2023.

Seegene ha rafforzato la categoria “sociale” annunciando la “Dichiarazione sulla gestione dei diritti umani” e istituendo un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. L’azienda incoraggia le pari opportunità di lavoro anche per le persone con disabilità.

Per quanto riguarda la “Governance”, è stato costituito il Comitato ESG per supervisionare le principali questioni e rischi ESG interni ed esterni. Ciò ha consentito all’azienda di creare un clima di fiducia tra tutte le parti interessate e di garantire la supervisione responsabile delle operazioni aziendali. In particolare, Seegene garantisce una maggiore trasparenza e rispetto dei diritti degli investitori.

“Continueremo a migliorare la nostra gestione ESG rispondendo attivamente al cambiamento climatico, alla gestione dei diritti umani e alla gestione della supply chain, valorizzando al contempo gli investitori “, ha dichiarato David Lee, VP delle relazioni con gli investitori di Seegene.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

