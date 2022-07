Seegene prepara i test molecolari presso le cliniche locali con test multiplex approvati dall’UE e soluzione molecolare completamente automatizzata

Luglio 14, 2022

SEOUL, Corea del Sud, 14 luglio 2022 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (KQ096530), azienda sudcoreana leader nella diagnostica molecolare (MDx), ha ottenuto l’approvazione dell’UE per il suo test Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, compatibile con il sistema AIOS (All-in-One) completamente automatizzato dell’azienda. Il test permetterà di individuare efficacemente il COVID-19, l’influenza A e B e il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Test sindromico per quattro virus respiratori

Il test SARS-CoV-2 / FluA / FluB / RSV Allplex™ è in grado di rilevare sei target associati ai quattro virus respiratori. I target includono tre geni distinti del COVID-19 (S, RdRp, N) per identificare in modo affidabile i casi positivi anche con l’emergere di nuove varianti. Il test include anche due controlli interni per assicurare la correttezza del campionamento e la convalida del test. Il prodotto può fornire risultati entro due ore, senza estrazione, rendendolo efficace sia in termini di tempo che di costi.

‘AIOS’, il primo sistema MDx ad alta produttività completamente automatizzato per i test sindromici

AIOS, che verrà lanciato a luglio, supporta i flussi di lavoro molecolari “Hands-Off”, dall’estrazione dell’acido nucleico al PCR Setup, dall’amplificazione genica all’analisi dei risultati. Un sistema completamente automatizzato (dall’inserimento del campione alla produzione del risultato), compatto e presenta oltre 30 test compatibili per i test sindromici per una maggiore efficienza e utilità, a differenza delle soluzioni per test molecolari automatizzate tradizionalmente presenti sul mercato che sono più grandi e hanno meno test applicabili che rilevano contestualmente da uno a tre target specifici.

Un ritorno sicuro alla normalità con l’iniziativa “In-life PCR” di Seegene

Gli specialisti del settore sanitario hanno avvertito di una recrudescenza del COVID-19 già dall’estate, insieme a un aumento dei casi di influenza e raffreddore, grazie alla riduzione dell’immunità da vaccino contro il COVID-19 e dall’allentamento delle misure di prevenzione del virus. In risposta a queste preoccupazioni, Seegene ha recentemente lanciato l’iniziativa ‘In-life PCR’ per integrare i test molecolari nella nostra routine aumentandone convenienza e accessibilità. L’obiettivo è quello di individuare i virus, soprattutto tra le persone asintomatiche, per contribuire a porre fine all’epidemia di COVID-19 e contenere la trasmissione diffusa per prevenire nuove pandemie. Le soluzioni di Seegene hanno l’obiettivo di creare le basi per i test di routine.

*Il test sindromico si riferisce al processo di individuazione simultanea di più agenti patogeni che presentano sintomi simili utilizzando un unico test.

Informazioni su Seegene

Seegene (KQ: 096530) è un’azienda pioniera a livello mondiale nella diagnostica molecolare in vitro con approccio sindromico (basato sui sintomi). Seegene è focalizzata sul progresso della scienza per sviluppare tecnologie molecolari multiplex e per produrre dispositivi e reagenti diagnostici multiplex. Quello che anima profondamente Seegene è la passione per un’ampia diffusione della diagnostica molecolare multiplex al fine di migliorare la qualità della vita e la salute delle persone. Utilizzando le sue innovative tecnologie brevettate, Seegene ha contribuito in maniera significativa alla diffusione di soluzioni diagnostiche molecolari più economiche e vicine alle necessità cliniche per le malattie infettive, genetica, farmacogenetica e oncologia. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.seegene.com/.

