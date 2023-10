Seeweb: Partner Ideale per la Pubblica Amministrazione Italiana nella Migrazione al Cloud

Ottobre 31, 2023

(Adnkronos) – Milano, 31 ottobre 2023. Nell’era digitale, la gestione e la protezione dei dati sono diventate una priorità critica, soprattutto per la Pubblica Amministrazione italiana. Il cloud è emerso come un concetto chiave per garantire la digitalizzazione e la sicurezza dei dati, e in questo contesto, Seeweb si distingue come la soluzione ideale per le esigenze delle PA.

L’Importanza del Cloud nella Pubblica Amministrazione: il PNRR e la Digitalizzazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha stanziatoun miliardo di Euro per facilitare la migrazione al Cloud delle PA locali. Più di 1.200 comuni e scuole italiane hanno già completato con successo il processo di digitalizzazione come da statistiche, migrando i propri sistemi, dati e applicazioni verso servizi cloud qualificati, superando le aspettative previste dal PNRR. Questa migrazione ha permesso di potenziare servizi essenziali come la digitalizzazione degli atti e dei registri dello stato civile. Anche il mondo dell’istruzione ha beneficiato notevolmente, migliorando la gestione dei dati e dei processi didattici. Questi progressi rappresentano una tappa cruciale nella trasformazione digitale dell’Italia.

Perché il Principio del Cloud First?

L’adozione del cloud consente alle PA locali di migliorare la qualità e l’efficacia della gestione amministrativa, semplificando il rapporto con i cittadini. I comuni possono ampliare i propri strumenti digitali, garantendo una gestione più efficiente e rapida dei processi. Nel settore dell’istruzione, la qualità e la rapidità con cui vengono salvate le informazioni sono aumentate notevolmente, e sono stati resi disponibili strumenti digitali per la gestione economica, del personale e dell’inventario. Questo contribuisce a offrire ai cittadini la garanzia di sicurezza e affidabilità attraverso una gestione più sicura dei dati.

L’Importanza della Protezione dei Dati nella Pubblica Amministrazione

La scelta del giusto fornitore di servizi cloud è di cruciale importanza quando si tratta di sicurezza dei dati. La sicurezza è uno degli aspetti più importanti nella migrazione dei dati verso il cloud. Uno studio recente ha rivelato che molti siti web del settore medico vengono sfruttati per raccogliere dati sanitari, mettendo in evidenza l’importanza di selezionare un fornitore affidabile. In questo contesto, la scelta del fornitore giusto non può basarsi solo su criteri economici, ma deve essere guidata da garanzie di sicurezza.

Sicurezza e Riservatezza con Seeweb

Seeweb, tra i primi registranti di domini in Italia e pionieri delle soluzioni cloud, offre una vasta gamma di prodotti e servizi in ambito SaaS, IaaS e PaaS. Con server farm a Frosinone, Milano e Lugano, Seeweb garantisce affidabilità e sicurezza. Il Virtual Private Cloud di Seeweb si rivolge direttamente alla Pubblica Amministrazione italiana, offrendo tecnologia all’avanguardia, affidabilità e sicurezza. L’assistenza tecnica 24/7 e l’approccio di consulenza aiutano le organizzazioni in ogni fase della loro crescita digitale.

Grazie a Seeweb, le PA possono essere sicure che i loro dati saranno gestiti con i più alti standard di privacy e sicurezza. Seeweb garantisce una gestione sicura dei dati, offrendo la garanzia di sicurezza e affidabilità che solo le piattaforme cloud qualificate dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale possono offrire.

Conclusione

In conclusione, il cloud ha rivoluzionato il modo in cui la Pubblica Amministrazione gestisce e protegge i dati. Seeweb, con la sua vasta esperienza e competenza, emerge come il partner ideale per la PA italiana in questa nuova era digitale.

