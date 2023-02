Sempre più diffusi i giochi di carte online: facciamo il punto su questa tendenza

Febbraio 24, 2023

(Adnkronos) – Roma – 24/02/2023. La diffusione di Internet è stata, con ogni probabilità, l’innovazione degli ultimi decenni che più ha cambiato le nostre vite: oggi facciamo acquisti online, usufruiamo di servizi nello stesso modo, e la rete ha cambiato perfino il mondo dell’intrattenimento.

Sono emblematici, da questo punto di vista, i giochi di carte: pur trattandosi di giochi molto tradizionali, una vera e propria icona nazionale, anch’essi sono stati travolti dal “vortice digitale”.

Con questo, sia chiaro, non si sta dicendo che sono ormai scomparse le partite a carte che vengono disputate in casa, al bar o in qualsiasi altro luogo assieme ad amici e parenti, tuttavia è innegabile il fatto che oggi la grande maggioranza delle sfide avvenga dietro ad uno schermo.

I giochi di carte non si sono “trasferiti” online, ma hanno aperto nuovi orizzonti

I giochi di carte sono sempre più diffusi, dunque, ma questo non significa semplicemente che gli appassionati di carte hanno “migrato” verso il web, ma anche che la disponibilità online di questi giochi, sempre molto apprezzati per il fatto di essere degli intrattenimenti piacevoli e rilassanti, ha aperto gli orizzonti a tanti nuovi utenti, molti dei quali appartengono alle nuove generazioni.

È difficile quantificare con esattezza quante siano le persone che, più o meno abitualmente, si dilettano ai giochi di carte online, ma si tratta senza dubbio di cifre molto alte, basti pensare che un’App come https://www.digitalmoka.com/ che consente di divertirsi con i giochi di carte italiani per eccellenza, ovvero scopa, briscola e solitario, conta oltre 1 milione di download.

Giochi di carte online: cosa hanno in più rispetto al gioco tradizionale?

Come dicevamo in precedenza, il boom dei giochi di carte online non riguarda solo quegli utenti che, magari non più giovanissimi, hanno trovato un modo alternativo per dedicarsi a quest’hobby che erano soliti praticare in delle partite “faccia a faccia”: la versione digitale dei giochi di carte ha aperto nuovi orizzonti che hanno suscitato curiosità in tantissimi internauti che, altrimenti, non avrebbero mai pensato di cimentarsi in una partita a carte.

Le differenze tra giochi di carte tradizionali e digitali, d’altronde, non sono da poco, a cominciare dall’aspetto più ovvio, ovvero dal fatto che online ci si può divertire in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo, senza doversi preoccupare di trovare qualcuno disponibile, e ciò amplia in maniera esponenziale le opportunità di giocare.

In rete è possibile sfidare degli amici, ma anche giocare contro utenti sconosciuti collegati da qualsiasi altra zona del mondo, e questo è un aspetto molto avvincente, inoltre si possono porre in essere delle vere e proprie sfide con più utenti basate su dei ranking di punteggio.

È ovviamente possibile sfidare il computer, senza la necessità che un altro utente sia collegato da remoto, e da questo punto di vista è interessante sottolineare che le migliori App consentono di impostare il livello di difficoltà della partita, un modo davvero molto interessante, questo, di rendere il match più piacevole in relazione al proprio livello di esperienza, o comunque più utile nell’ottica di un progressivo miglioramento delle proprie capacità.

Le possibilità di personalizzazione, comunque, non finiscono qui: i più popolari giochi di carte possono vantare diverse varianti, e in rete ci si può divertire anche con le medesime, inoltre è possibile impostare la grafica e perfino il tipo di mazzo di carte da utilizzare.

Le classiche carte italiane, i cui mazzi si compongono di 40 carte di 4 diversi semi, sono infatti “declinate” in tante diverse varianti locali (carte napoletane, milanesi, piacentine, trevigiane…), dunque alcune App consentono all’utente di potersi “sentire a casa” anche da questo punto di vista.

I giochi più iconici si adattano ai tempi, ma non crollano

Non c’è che dire, dunque: i giochi di carte online sono diventati un vero e proprio fenomeno, segno evidente del fatto che gli intrattenimenti più iconici possono adattarsi ai tempi, senz’altro, ma difficilmente crollano.

