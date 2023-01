Semrush – Digitalizzare l’azienda senza perdere la propria identità: la sfida dei prossimi anni

Gennaio 16, 2023

(Adnkronos) – Fernando Angulo illustra i nuovi scenari e gli strumenti pensati per le PMI, per diventare data-driven, gestendo con facilità la presenza e la reputazione online

Roma, 16 gennaio 2023 – Gli ultimi anni hanno, come ormai detto più volte, accelerato la digitalizzazione e il boom dell’e-commerce. Tutte le attività, a prescindere dal settore, hanno dovuto modificare il proprio asset e guardare al web.

Mentre per i nuovi arrivati è stato più facile settarsi sin da subito sulle nuove esigenze del mercato, per le aziende “storiche” l’accelerazione della digitalizzazione ha messo fine alle strategie commerciali tradizionali. I nuovi arrivati hanno la straordinaria opportunità di conquistare una maggiore quota di mercato, mentre quelli con maggiore esperienza, che fino a quel momento vantavano un’identità solida e un buon pubblico, si sono trovate spesso in difficoltà.

“È improbabile che le attività di lunga data, che hanno avuto successo per generazioni o secoli, cambino da un giorno all’altro. Lo sforzo di diventare data-driven rappresenta una trasformazione aziendale che si sta svolgendo nel corso di una generazione. Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. – Spiega Fernando Angulo, Senior Market Research Manager di Semrush, piattaforma SaaS leader nella gestione della visibilità online – Per loro la più grande sfida del marketing digitale è il mantenimento dell’immagine del marchio. Oltre ad aumentare la visibilità online, le aziende digitalizzate devono lavorare sulla loro buona reputazione. Le relazioni pubbliche, infatti, non solo aiutano a far conoscere l’azienda, ma offrono anche diverse opportunità per generare nuovi contatti. Ci sono link che possono costare decine di migliaia di dollari e che possono essere generati attraverso opportunità mediatiche gratuite e guadagnate”.

La digitalizzazione, dunque, ha aperto a nuovi scenari di concorrenza, riposizionamenti di mercato, e redistribuzione dei consumatori. Per gli imprenditori è, pertanto, importante capire che la scalabilità delle attività di marketing è possibile solo attraverso l’integrazione e l’automazione. Quindi, è necessario pianificare gli investimenti tecnologici di conseguenza.

“Le aziende che potenziano i nuovi modelli hanno un grande vantaggio: si pensi alle soluzioni di machine learning, all’economia collaborativa e alla tecnologia blockchain decentralizzata. Per supportare gli imprenditori, come Semrush abbiamo lanciato nuovi strumenti, dando vita ad un hub centralizzato che consente loro di gestire la presenza online, tutto in un unico ambiente. Con Listing Management, gli utenti di tutto il mondo possono distribuire automaticamente le informazioni aziendali di base, come nome, indirizzo e numero di telefono, alle directory più autorevoli della loro zona e mantenerle aggiornate. Lo strumento consente, inoltre, agli utenti di monitorare facilmente la propria reputazione online con analisi iperlocali, e di gestire le recensioni sul proprio profilo aziendale di Google e Facebook. Parallelamente, lo strumento Content Outline Builder di Semrush incorpora nuove soluzioni progettate per aiutare le PMI a migliorare i loro livelli di visibilità online, consentendo loro di ridurre il tempo e il denaro speso per la creazione e l’ottimizzazione dei loro articoli di blog aziendali, rendendo più facile la produzione di contenuti ad alte prestazioni che sono ottimizzati da zero per il posizionamento online” conclude Angulo.

Per informazioni: https://it.semrush.com