SENEC: innovative soluzioni incentrate sull’accumulo per produrre, usare e condividere l’energia pulita

Dicembre 4, 2023

(Adnkronos) – Milano, 4 dicembre 2023. Quanti sono alla ricerca di soluzioni che permettano di produrre energia pulita, che si tratti di aziende, installatori o clienti privati possono affidarsi a SENEC. L’impresa tedesca, attiva dal 2009 e con sede a Lipsia, infatti, sviluppa e produce sistemi intelligenti di accumulo e prodotti innovativi, che consentono di incrementare l’autosufficienza energetica e di raggiungere la massima autonomia nella sua gestione. Così, sarà possibile sfruttare al 100% l’energia verde del sole e far parte della transizione energetica.

SENEC desidera creare un mondo in cui le persone possano essere libere di usare, controllare e condividere in modo semplice e intelligente l’energia rinnovabile. L’azienda rappresenta uno dei più importanti produttori nel settore dell’accumulo in ambito internazionale, con più di 100.000 sistemi venduti nel 2022.

Da marzo 2018, SENEC è stata interamente acquisita da EnBW Energie Baden-Wüttermberg AG, uno dei maggiori fornitori di energia in Germania. Un’integrazione che non fa altro che incrementare la capacità di dare forma a soluzioni energetiche innovative e rispondere in modo puntuale alle esigenze di aziende e clienti finali. Mentre la filiale italiana, SENEC Italia, è stata creata nel maggio del 2017 e può contare su due sedi operative, situate a Bari e Milano.

Le soluzioni proposte da SENEC, dedicate ad aziende interessate ad integrare il fotovoltaico, ma anche ad installatori per il residenziale, considerati come partner essenziali, sono molteplici. L’obiettivo, in ogni caso, è quello di permettere a chiunque di poter utilizzare in modo flessibile la propria energia, raggiungendo l’autosufficienza.

Tra le numerose opzioni, da scoprire in pochi istanti sul portale ufficiale www.senec.com, oltre allewallbox ricarica auto, vi è SENEC.Home, il sistema di accumulo fotovoltaico che sfrutta l’energia solare. Compatibile con tutti i sistemi già esistenti, una volta installato, immagazzina l’energia solare in eccesso prodotta, creando una riserva personale da poter gestire in autonomia. I vantaggi? Un concreto taglio delle spese e una notevole riduzione dell’impatto ambientale.

Dell’offerta fanno inoltre parte diverse tipologie di wallbox domestica, compatte, flessibili e intelligenti. Sono facili da installare sia all’interno che all’esterno.

Concepiti per produrre energia pulita a casa, in modo semplice, e garantendo la massima resa possibile, sono invece i pannelli fotovoltaici bifaccialimonocristallini SENEC.Solar. Proprio grazie all’innovativo design bifacciale, assicurano maggiori rendimenti rispetto ai pannelli standard, anche con scarso irraggiamento o in caso di montaggio su superfici piane. È possibile richiedere maggiori informazioni e ricevere un preventivo gratuito direttamente dal sito ufficiale.

Tutte le soluzioni proposte da SENEC, naturalmente, sono realizzate nel completo rispetto delle più rigorose normative, così da offrire massima durata ed efficienza. L’eccellenza dei prodotti e servizi, non a caso, è stata attestata da diversi premi e riconoscimenti importanti.

Infine, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle generazioni future e regalare loro un mondo migliore, SENEC sostiene diverse iniziative, ad esempio in ambito sportivo o sociale. Collabora attivamente con diverse realtà autorevoli, come Treedom e Unisalento, partner con cui condivide la volontà di avere un impatto positivo sull’ambiente e sulle persone.