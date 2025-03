Seo Business al fianco del Coach Umberto Miletto

27 Marzo 2025

– TORINO, ITALIA – 27 marzo 2025 – SEO BUSINESS, agenzia specializzata in SEO, ha rinnovato anche questo anno la collaborazione strategica con il Coach Umberto Miletto, il personal trainer più seguito d’Italia sul web, per potenziare la visibilità organica del suo ecosistema digitale. L’obiettivo? Rafforzare il posizionamento sui motori di ricerca e massimizzare la portata dei suoi contenuti, consolidando ulteriormente la sua autorevolezza nel settore fitness.

Con oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, 300.000 fan su Facebook e una community in continua crescita, il Coach Umberto Miletto è un punto di riferimento per l’allenamento e la formazione nel mondo del personal training. La sua attività spazia dalla divulgazione di contenuti video e libri best-seller fino alla formazione di aspiranti personal trainer, aiutandoli a eccellere sia sul piano tecnico che imprenditoriale.

La collaborazione tra SEO BUSINESS e il Coach Umberto Miletto nasce dall’esigenza di ottimizzare la visibilità dei contenuti prodotti ogni giorno, intercettando un pubblico ancora più ampio e mirato.

“Lavorare con SEO BUSINESS ci permette di mettere ordine e strategia dietro i nostri contenuti. Ogni giorno produciamo materiali di altissimo valore per la nostra community e vogliamo assicurarci che raggiungano il pubblico giusto. Avere al nostro fianco un team specializzato in SEO è un passo fondamentale per la nostra crescita.”– Coach Umberto Miletto, Personal Trainer e Formatore

La collaborazione si inserisce in un percorso di crescita strutturato, con un focus sull’ottimizzazione dei contenuti e sul miglioramento delle performance digitali.

“Umberto Miletto è un esempio di successo digitale costruito nel tempo con contenuti di qualità e un forte legame con la propria community. Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente la sua leadership nel settore fitness attraverso strategie SEO mirate e di alto impatto”.– Fabio Vaudano, CEO di SEO BUSINESS

Questa partnership rappresenta un’opportunità per valorizzare ulteriormente il lavoro del Coach Umberto Miletto, aiutandolo a raggiungere ancora più persone con contenuti di qualità e formazione accessibile a tutti.

Sito web: https://seo-business.it/

Email: info@seo-business.it