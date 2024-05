Serie A, Atalanta-Roma: Avanti l’«1» Nello spareggio Champions, scoglio Napoli per il Bologna

10 Maggio 2024

(Adnkronos) – L’effetto Europa League premia i nerazzurri, con De Rossi che insegue a 3,64. Trasferta in salita per Thiago Motta al Maradona: successo rossoblù a 3,48

Roma, 10 maggio 2024 – Dopo le semifinali di Europa League, Atalanta e Roma tornano alla Serie A per lo scontro diretto di domenica sera, quasi uno spareggio per la prossima Champions League. Appaiate 60 punti, le due squadre cercano un successo che potrebbe blindare il quinto posto: in virtù dell’1-1 dell’andata, i tre punti garantirebbero il vantaggio nello scontro diretto e dunque quattro punti virtuali sulla rivale. Il fattore campo e l’effetto Europa incidono nelle previsioni degli analisti: Gasperini e i suoi sono in vantaggio a 2,00 su Planetwin365, mentre i giallorossi inseguono a 3,64, con il pari in lavagna a 3,50. Il 47% degli scommettitori punta sulla Dea, mentre il 54% confida che la Roma mantenga l’imbattibilità in trasferta con De Rossi in panchina: il 27% ha scelto il pareggio, il 26% il segno «2». Over 2,5 e Goal partono avanti a 1,80 e 1,65 su Under 2,5 e No Goal, proposti a 1,90 e 2,11. Scamacca, a segno nelle ultime quattro partite di campionato, è in pole sul tabellone dei marcatori, a 2,65. Si sale a 2,85 per Lookman, mentre Lukaku e Dybala seguono a 3 e 3,65.

Anche il Bologna, impegnato sul campo del Napoli, proverà ad archiviare definitivamente il discorso Champions. I rossoblù sono reduci da quattro pari nelle ultime cinque uscite ed affrontano un Napoli in difficoltà, a secco di vittorie dal 4-2 di Monza; i tre punti in casa, invece, mancano addirittura dal 3 marzo. Nonostante la classifica – e in generale la stagione delle due squadre – Calzona parte favorito, a 2,05 su Planetwin365 contro il 3,48 degli emiliani e il 3,50 del pareggio. Equilibrio in lavagna tra Over 2,5 e Under 2,5, entrambi proposti a 1,85, mentre il Goal (1,72) è preferito al No Goal (2,00), anche per la difesa fragile del Napoli, che subisce almeno una rete da 14 partite di fila. Osimhen, tornato al gol contro Roma e Udinese, guida le quote dei marcatori a 2,15, seguito da Kvaratskhelia a 3,35; stessa valutazione per Zirkzee, mentre un altro centro di Saelemaekers, MVP del campionato per il mese di aprile, paga 5,25. Giornata cruciale anche per la lotta salvezza.

Impegni difficili per Frosinone ed Empoli, che continuano a galleggiare ai margini della zona retrocessione dopo lo 0-0 dello scontro diretto della settimana scorsa. I ciociari (4,65) apriranno la giornata di Serie A ospitando l’Inter (1,59), mentre i toscani (5,70) saranno di scena all’Olimpico contro la Lazio (1,58). Il Sassuolo proverà a dar seguito al successo con l’Inter ripetendosi sul campo del Genoa, ma i neroverdi, proposti a 3,16, inseguono in quota i rossoblù (2,20). Previsioni più in bilico, invece, nel testa a testa tra Lecce e Udinese, dove i salentini partono leggermente avanti, 2,63 a 2,88. Il Cagliari, infine, farà visita al Milan: rossoneri vincenti a 1,40, mentre l’impresa sarda vale 6,82.

