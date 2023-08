Serie A, caccia alla capolista: su Planetwin365.news via al contest “Il Pronosticone”

Agosto 17, 2023

(Roma, 17 agosto 2023) – Sul portale di intrattenimento parte il concorso per scegliere la squadra che sarà in testa dopo quattro giornate. In palio 5 sacche sport brandizzate e un Apple Watch nell’estrazione finale

Roma, 17 agosto 2023 – Una sfida per pronosticare la capolista della Serie A dopo quattro giornate e far entrare il pubblico subito in clima campionato: parte oggi su Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group, il contest “Il Pronosticone”, pensato per tifosi e appassionati di calcio che tra due giorni saluteranno l’inizio della Serie A 2023/2024. Tra le ultime mosse di mercato e il rodaggio delle squadre, la sfida lanciata da Planetwin365.news è pronosticare chi, tre le venti squadre della massima serie, sarà in testa alla classifica al termine della quarta giornata. Primi turni che riserveranno subito sfide di primo piano, come il derby tra Inter e Milan della quarta giornata e il testa a testa della terza tra Napoli e Lazio, prima e seconda classificata dello scorso campionato.

Per partecipare al contest basterà esprimere entro il 3 settembre un pronostico sulla landing page del portale, compilando il form con i propri dati e scegliendo la risposta dal menù a tendina. Tutti gli utenti che avranno risposto correttamente potranno concorrere all’estrazione che metterà in palio 5 sacche sport brandizzate Planetwin365.news.

Dopo il primo round della stagione, il “Pronosticone” proseguirà anche nei mesi successivi, accompagnando gli utenti per tutta stagione, e sarà supportato da Sportitalia e Radio Sportiva, media partner di Planetwin365.news.

Tutti coloro che parteciperanno al contest potranno inoltre prendere parte all’estrazione finale prevista a luglio 2024 con in palio un Apple Watch.

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).