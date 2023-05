Serie A: carica Inter anche al Maradona quote nerazzurre per l’assalto al Napoli

Maggio 19, 2023

(Adnkronos) – Gli uomini di Inzaghi per blindare la top 4 prima dell’ultimo round in Coppa Italia e Champions. La rivincita di Spalletti dopo il ko di gennaio vale 2,80

Roma, 19 maggio 2023 – Potrebbe essere una festa per entrambe, ma in campionato l’Inter ha ancora l’obiettivo top 4 da assicurarsi prima delle finali di Coppa Italia e di Champions League. Per questo la sfida di domenica contro il Napoli promette di essere accesa, con i nerazzurri che pur con il fattore campo contro partono con un piccolo vantaggio nelle valutazioni degli analisti. Il blitz si gioca a 2,56 su Planetwin365 e segnerebbe il secondo successo in stagione contro gli azzurri, battuti per la prima volta in campionato proprio dalla squadra di Inzaghi, lo scorso gennaio. La rivincita di Spalletti pagherebbe 2,80, anche se gli ultimi tre confronti al Maradona sono tutti finiti in «X», in tutti e tre i casi con un 1-1 finale: un altro pari stavolta è dato a 3,30, per l’1-1 l’offerta è a 3,80. Più in generale gli analisti protendono per una partita dal punteggio contenuto, con l’Under 2,5 dato a 1,83, anche se in campo potrebbero incrociarsi i due migliori attaccanti del campionato: da una parte Osimhen, il cui gol stavolta vale 2,45, dall’altra Lautaro, in ballottaggio con Correa in vista della finale di Coppa Italia, ma comunque in primo piano a 2,80. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, Napoli e Inter sono le squadre che hanno ricevuto meno ammonizioni di tutte (61 per i nerazzurri, 43 per i partenopei): gli analisti puntano quindi su una partita da meno di quattro cartellini gialli, a 2,03.

Nell’incrocio tra corsa al piazzamento per le coppe e alla salvezza, spicca invece il testa a testa tra Atalanta e Verona, in campo domani pomeriggio a Bergamo. Un confronto sulla carta favorevole ai padroni di casa, anche se Gasperini arriva dai pesanti ko contro Juventus e Salernitana. Il ritorno alla vittoria dei nerazzurri è offerto a 1,55 su Planetwin365, contro il 4,20 del pareggio e in netto vantaggio sul 5,80 dei gialloblù, che però sono rimasti imbattuti nelle ultime tre trasferte (tra cui il successo a Lecce). All’andata vinse di misura l’Atalanta, ma stavolta gli analisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive e danno l’Over 2,5 a 1,75. In ottica gol, i più pericolosi in tabellone sono Muriel (2,55) e Pasalic (4,00), mentre tra gli ospiti gli occhi sono puntati sul solito Djuric (4,00) e Verdi (5,00). In un incontro dal peso specifico importante, le quote non escludono l’intervento del Var (3,40), mentre un rigore assegnato a una delle due squadre pagherebbe 2,83.

Contro una squadra già retrocessa proverà invece a riprendersi il Milan, chiamato ancora di più a conquistare la top 4 dopo l’uscita di scena dalla Champions. Contro la Sampdoria (a 16,00), il successo rossonero a San Siro appare scontato a 1,17. Anche la Juventus (a 1,67) dovrà ritrovarsi lunedì contro l’Empoli (5,12), per dimenticare l’eliminazione dall’Europa League; di tutt’altro umore la Roma (1,45), che dopo aver conquistato la finale è attesa – sempre lunedì – a prendersi tre punti importantissimi nella sfida all’Olimpico contro la Salernitana (7,69).

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).