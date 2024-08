Serie A – Conte, inizio shock con il Napoli. Il tecnico pronto alla lotta ma l’addio, a 5,00 su Sisal.it, è ipotesi concreta

19 Agosto 2024

(Adnkronos) – Roma, 19 agosto 2024 – La partita contro il Modena, in Coppa Italia, era stata un pericoloso segnale. Ma in quel caso il Napoli, seppur con molta fatica, aveva superato l’ostacolo. Stavolta però il gialloblù è diventato indigesto ai partenopei: Di Lorenzo e compagni sono stati travolti, all’esordio in Serie A, dal Verona di Paolo Zanetti che ha annichilito, con un secco 3-0, gli azzurri. Antonio Conte, come del resto società e tifosi, si aspettava un inizio completamente diverso e adesso, inevitabilmente, le voci intorno al suo destino si moltiplicano. Ma solo dopo una giornata di campionato? Ebbene sì perché il tecnico salentino non è contento della situazione in cui si trova e vorrebbe avere a disposizione una rosa molto diversa da quella attuale. Conte è pronto alla lotta, mollare non è nelle sue caratteristiche, ma le difficoltà sono sempre maggiori.

Secondo gli esperti Sisal l’ex CT della Nazionale potrebbe non mangiare il panettone tanto che un suo addio, esonero o dimissioni, entro Natale si gioca a 5,00. Sin qui tutto normale, gli allenatori sanno che il loro destino si decide in base ai risultati: ciò che risulta preoccupante è che, in una sola settimana, la quota si sia di fatto dimezzata visto che lunedì scorso l’addio di Conte era offerto a 9,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

* * *

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044