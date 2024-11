Serie A – Crisi Roma, Mancini in pole per la panchina ma occhio ad Allegri: Max in giallorosso a 4,00 su Sisal.it

11 Novembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 11 novembre 2024 – La crisi della Roma non conosce freni con i giallorossi che, adesso, sono alla ricerca del terzo allenatore stagionale. La sconfitta contro il Bologna in campionato ha decretato la fine dell’avventura di Ivan Juric sulla panchina capitolina, un’avventura durata poco più di 50 giorni. La sosta della Serie A darà modo alla proprietà di cercare un nuovo tecnico ma la domanda che tutti si fanno è la stessa: un traghettatore o un progetto a lungo termine? In questo momento i nomi in ballo sono tantissimi ma sicuramente Roberto Mancini è un di quelli più chiacchierati. L’ex CT dell’Italia ha da poco risolto il contratto con la federazione araba e sarebbe pronto a rimettersi in gioco con una squadra di club a distanza di 6 anni: gli esperti Sisal vedono proprio il Mancio come favorito per la panchina della Roma a 2,25.

Occhio però al nome che, forse, accende più di tutti la fantasia del tifo romanista: Max Allegri. L’ex tecnico bianconero più volte, in passato, è stato accostato alla panchina della Roma e chissà che questa, nel momento di massima difficoltà, non possa essere la volta buona. Max che sbarca a Trigoria si gioca a 4,00.

Attenzione poi a grandi ritorni perché sia Rudi Garcia, a 4,00, che Claudio Ranieri, offerto a 5,00 e per lui si tratterebbe della terza volta alla Roma, sono in piena corsa. Difficile, ma non impossibile, le candidature estere di Frank Lampard, a 5,00, e di Edin Terzić data a 6,00. Ma, in questa situazione in cui tutto può accadere alla Roma, attenzione a Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio è già stato a un passo dai giallorossi prima che si scegliesse Josè Mourinho. Oggi, a distanza di 3 anni e mezzo, chissà che il tecnico toscano non possa arrivare davvero a Trigoria diventando il primo allenatore, dai tempi di Zeman, a passare direttamente da una sponda all’altra del Tevere. Sarri alla Roma pagherebbe 16 volte la posta.

