Serie A: derby della Capitale, “effetto Ranieri” sulle quote Per gli analisti blitz Napoli a Firenze

3 Gennaio 2025

Roma, 3 gennaio 2025 – Quattro derby disputati nella Capitale, quattro successi. Per Claudio Ranieri la stracittadina è una delle specialità della casa e alla vigilia di Roma-Lazio gli esperti di Planetwin365 si affidano alla tradizione. Nonostante il divario in classifica di quindici punti (distacco a favore dei biancocelesti più ampio della storia), le quote pendono leggermente dalla parte giallorossa: successo dei padroni di casa in vantaggio a 2,50, pareggio in lavagna a 3,05, colpo Lazio a 2,96. Anche gli scommettitori sembrano credere nel riscatto della Roma, che con una vittoria potrebbe definitivamente mettersi alle spalle la crisi: il 38% ha scelto il segno «1», il 32% ha optato per i biancocelesti e il 31% crede nel pari. Gli ultimi cinque derby tra campionato e Coppa Italia sono terminati 1-0,0-1 o 1-1: questa eventualità, nella quota “risultato esatto multi esiti” paga 3,24. Anche l’ Under 2,5 parte avanti a 1,80 sull’ Over 2,5 , offerto a 1,90, mentre tra Goal e No Goal prevale la prima opzione a 1,65. Dopo il gol confezionato a San Siro, Dovbyk e Dybala si candidano a protagonisti anche nella stracittadina: la firma dell’ucraino vale 2,85, mentre la prima rete alla Lazio con la maglia giallorossa della Joya (è vista a 3,25. Sponda Lazio, Castellanos è offerto a 3,25, mentre una rete di Zaccagni , match-winner della sfida di Coppa Italia dello scorso anno, si gioca a 4,50.

Turno importante anche per il Napoli. Con Inter e Juventus impegnate in Supercoppa, Conte ha l’occasione di allungare momentaneamente in vetta alla classifica. Non sarà facile, perché il calendario presenta la trasferta al Franchi contro la Fiorentina . I viola non battono in casa gli azzurri in Serie A da aprile 2018: un 3-0 che soffocò le ultime speranze scudetto del Napoli di Sarri. Per il match di sabato gli analisti di Planetwin365 credono nel blitz dei partenopei, offerti vincenti a 2,38, con il successo della Fiorentina in lavagna a 3,05 e il pareggio a 3,15. Dopo aver perso 0-3 la prima trasferta del campionato a Verona, il Napoli ha ottenuto sei successi e due pareggi nelle successive otto, subendo solamente tre gol e collezionando cinque clean sheet: l’ Under 2,5 è in vantaggio a 1,70 sull’ Over 2,5 , proposto a 2,03. Duello Lukaku-Kean tra i possibili marcatori. Il belga, reduce dal rigore sbagliato contro il Venezia, è visto in rete a 3,05, mentre il dodicesimo centro del centravanti viola paga 3,45.

Sfide cruciali in chiave salvezza. Il Verona , dopo la fondamentale vittoria a Bologna, riceve l’ Udinese : segno «1» a 3,13, pari a 2,85 e colpo ospite a 2,53. Anche il Genoa è chiamato a dare continuità sul campo del Lecce : vittoria del Grifone a 2,93, riscatto giallorosso dopo il ko di Como a 2,60. In vantaggio su Planetwin365 anche il Venezia (2,33) in casa contro l’ Empoli (3,24) e il Monza (2,39) sul Cagliari (2,98). Favorito, infine, anche il Torino , chiamato a vincere per risollevare una classifica che inizia a farsi preoccupante: la vittoria contro il Parma (4,30) si gioca a 1,84.