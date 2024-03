Serie A: fiducia alla Juventus, in quota l’Atalanta. Insegue Bologna-Inter, favola rossoblu’ a 3,48

Marzo 8, 2024

(Adnkronos) – Bianconeri favoriti per la sfida di domenica pomeriggio contro i bergamaschi (3,42). Al Dall’Ara Thiago Motta chiamato all’impresa contro la capolista, avanti a 2,25

Roma, 8 marzo 2024 – Uno scontro cruciale che arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe le squadre. Il duello di domenica pomeriggio tra Juventus e Atalanta metterà sul piatto tre punti fondamentali per entrambe le squadre, una chiamata a difendere il secondo posto in Serie A e l’altra a inseguire il piazzamento per la prossima Champions League. Il fattore campo aiuta almeno sulla carta i bianconeri, favoriti secondo i betting analyst: la vittoria allo Stadium – che manterrebbe almeno a un punto di distanza il Milan – vale 2,25 su Planetwin365, contro il 3,24 dei nerazzurri, che puntano riprendere la corsa al quarto posto (ora a +5) dopo due ko consecutivi e tre turni senza vittorie. Poco utile per entrambe le squadre sarebbe il pareggio, arrivato però in tre degli ultimi quattro scontri diretti e dato a 3,25. Per i bergamaschi, mai a segno nelle ultime due partite con i bianconeri, il primo compito sarà quello di andare in gol, obiettivo a 1,32 contro il 2,75 di un altro incontro a secco. Gli analisti si aspettano comunque un match con entrambe le squadre a segno (il Goal e a 1,80), ma con un punteggio complessivo di massimo due reti (Under 2,5 a 1,70). Senza lo squalificato Vlahovic, Allegri punta su Milik al centro dell’attacco: il polacco si gioca a 3,00 nelle scommesse sui marcatori, a cui risponde Lookman a 4 volte la posta. In prima fila anche Chiesa (3,55), mentre per gli assist c’è Kostic a 4,50.

Nella corsa al quarto posto, si fa sempre più appassionante il cammino del Bologna, che dopo le incertezze dello scorso gennaio non ha più perso un colpo, vincendo per sei turni consecutivi. La marcia dei rossoblù arriverà a una tappa decisiva domani, quando al Dall’Ara si presenterà un’Inter sempre più padrona del campionato. I betting analyst di Planetwin365 confermano il vantaggio nerazzurro e in quota il blitz di Inzaghi si gioca a 2,15. I rossoblù sono però rimasti imbattuti negli ultimi tre scontri diretti, due in campionato e uno negli ottavi di Coppa Italia dello scorso dicembre: un altro successo dopo quello della scorsa stagione, sempre al Dall’Ara, è dato a 3,48, mentre una nuova «X» dopo quella dell’andata si gioca a 3,25. Alta la media gol degli incroci più recenti di campionato, con quattro Over 2,5 nelle cinque partite disputate da settembre 2021 a oggi: un altro incontro con almeno tre reti complessive vale 2,03, mentre il Goal è a 1,77. Zirkzee e Lautaro, entrambi a segno nel confronto di cinque mesi fa, si prendono ancora la scena sul tabellone dei marcatori: la rete dell’olandese è a 3,50, quella dell’argentino vale 2,75. La possibilità che venga assegnato un rigore, come nell’andata e in Coppa è invece a 2,76.

All’inseguimento del Bologna c’è anche la Roma, che con De Rossi è tornata in piena corsa Champions. La trasferta al Franchi contro la Fiorentina sarà un altro banco di prova importante per i giallorossi, con un pronostico più in bilico che mai: su Planetwin365 i viola partono leggermente avanti, a 2,62, con i giallorossi subito dietro a 2,73 e il pari a 3,20. Nei due precedenti più recenti il primo gol è arrivato nei primi 15 minuti di gioco, opzione anche stavolta favorita a

3,01. Così come il risultato finale, in bilico c’è anche la previsione su Under e Over 2,5: ad avere la meglio è lo scenario con massimo due reti complessive (a 1,80), mentre vale 1,90 un incontro con almeno tre marcature. Sarà la prima volta di Belotti contro la sua ex squadra ed è proprio lui la prima scelta dei quotisti per il gol viola, a 2,75. Dall’altra parte del campo rispondono Dybala a 3,55 e Lukaku a 2,75. Proprio il belga è stato protagonista di una delle due espulsioni della partita di andata: un altro cartellino rosso per una delle due squadre stavolta pagherebbe 3,40. Per il risultato esatto, invece, la prima scelta è l’1-1 a 6,74.

A dare il via alla 28esima giornata sarà l’anticipo di stasera al Maradona tra Napoli e Torino, con gli azzurri avanti a 1,80 su Planetwin365 contro il 4,50 dei granata. Il Milan (1,42) tornerà in campo domenica a San Siro contro l’Empoli (7,00), mentre la Lazio (1,91) cercherà riscatto lunedì sera in casa contro l’Udinese (4,20).