Serie A – Gasperini favorito per la panchina della Roma, Ranieri resiste Il grande ritorno di José Mourinho a Trigoria a 16 su Sisal.it

25 Marzo 2025

– Roma, 25 marzo 2025 – L’estate del 2025 potrebbe passare alla storia, per ciò che riguarda la Serie A di calcio, per il cambio di allenatori nella fascia alta della classifica. Tra le prime otto, dall’Inter capolista al Milan che tenta la rimonta, solo i nerazzurri sembrano certi di continuare con il loro tecnico: a meno che non giungano a Simone Inzaghi offerte irrinunciabili lato Premier League. Uno dei quesiti maggiori riguarda la panchina della Roma visto che Claudio Ranieri, come più volte ribadito dal tecnico testaccino, dirà basta per dedicarsi al suo nuovo ruolo societario che comprende, tra l’altro, proprio la scelta del nuovo mister. Al momento un nome appare davanti a tutti per guidare i giallorossi nel prossimo futuro: Gian Piero Gasperini. L’allenatore protagonista del miracolo Atalanta si dovrebbe separare dalla Dea a fine stagione ed è pronto ad una nuova avventura, magari a Trigoria. Gli esperti Sisal vedono Gasp nuovo condottiero della Roma a 2,50.

Claudio Ranieri però, nonostante le interviste di rito, potrebbe prolungare di un anno la sua pensione dalla panchina, ipotesi in quota a 5,00, e restare al comando della squadra del cuore per completare un percorso iniziato a metà di questa stagione.

Il podio dei favoriti per guidare Dybala e compagni si completa con Maurizio Sarri, un passato tra Napoli, Juventus e Lazio, pronto a rientrare in pista dopo la fine dell’avventura con i biancocelesti. L’arrivo del Comandante a Trigoria, si gioca a 7,50, porterebbe un tecnico che ha fatto del bel gioco e della crescita dei giovani il suo marchio di fabbrica.

Alle spalle di Gasperini, Ranieri e Sarri si posiziona un gruppo di tecnici, tutti offerti a 9,00, da Mancini a Montella, da Allegri a Conte passando per Italiano, più volte accostati, nel recente passato, alla Roma.

C’è poi un’ipotesi, un’idea che forse è più nella testa del popolo giallorosso che non in quello della dirigenza, Ranieri escluso perché ha sempre mostrato stima nei confronti del personaggio. Un ritorno che molti tifosi sognano perché la sconfitta di Budapest e l’esonero di quattordici mesi fa non hanno scalfito il rapporto tra la Roma e il tecnico di Setubal. José Mourinho nuovamente a Trigoria pagherebbe 16 volte la posta.

